"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث لـ Microsoft

يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة وإجراء تعديلات غير مصرح بها

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في منتجات Microsoft، بمنتجات Microsoft Edge (Chromium-based) Microsoft Edge for iOS.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات، وتنفيذ برمجيات خبيثة وهجوم انتحال الشخصية وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، وإجراء تعديلات غير مصرح بها.