"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث لـ Microsoft
يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة وإجراء تعديلات غير مصرح بها
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في منتجات Microsoft، بمنتجات Microsoft Edge (Chromium-based) Microsoft Edge for iOS.
وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات، وتنفيذ برمجيات خبيثة وهجوم انتحال الشخصية وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، وإجراء تعديلات غير مصرح بها.
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث لـ Microsoft
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-21
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في منتجات Microsoft، بمنتجات Microsoft Edge (Chromium-based) Microsoft Edge for iOS.
وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات، وتنفيذ برمجيات خبيثة وهجوم انتحال الشخصية وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، وإجراء تعديلات غير مصرح بها.
21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
11:36 AM
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث لـ Microsoft
يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة وإجراء تعديلات غير مصرح بها
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في منتجات Microsoft، بمنتجات Microsoft Edge (Chromium-based) Microsoft Edge for iOS.
وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات، وتنفيذ برمجيات خبيثة وهجوم انتحال الشخصية وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، وإجراء تعديلات غير مصرح بها.