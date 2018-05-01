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في اجتماعها الـ15.. "البيئة" تستعرض أهم منجزات وخطط مبادرات التحول الوطني

بحث التعاون مع "الفاو" في استدامة الصيد البحري ووقاية المزروعات

عقدت منظومة البيئة والمياه والزراعة، الاجتماع الخامس عشر للجنة التوجيهية لبرنامج التحول الوطني برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وحضور قيادات المنظومة من المؤسسات والهيئات الشقيقة.

وبحسب قائد مكتب تحقيق الرؤية في الوزارة المهندس حسن الحاتم؛ ناقش الاجتماع الذي يُعقد شهرياً، عدة محاور؛ منها المستجدات خلال الفترة الماضية؛ مثل سير عمليات دعم مبادرات الوزارة في التحول الوطني، ثم عرضت لوحات المؤشرات لقطاعات الوزارة ومؤسساتها الشقيقة التي توضح سير العمل في المبادرات والمنجزات، بالإضافة إلى الخطوات القادمة في ظل رؤية 2030.

وتم عرض توجيهات الوزير من الاجتماعات السابقة، وما تم بشأنها من قطاعات الوزارة والمؤسسات الشقيقة ضمن منظومة البيئة والمياه والزراعة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض برنامج التعاون الفني بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، تَضَمّن مجالات عدة؛ كان من أبرزها استدامة الصيد البحري والسمكي، واستدامة وإنتاج ووقاية المزروعات من خلال برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها، وتطوير الممارسات الزراعية لتحسين إنتاجية الخضروات والفواكه.

وناقش المشاركون آليات ربط صغار المنتجين الزراعيين بالأسواق، والرقابة والسيطرة على الأمراض الحيوانية، إضافة إلى استدامة الموارد الطبيعية وغيرها من المجالات.

حيث يشكّل هذا البرنامج دعماً فنياً إضافياً؛ لتتمكن الوزارة من تحقيق مستهدفاتها؛ خصوصاً في قطاعيْ الزراعة والبيئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في اجتماعها الـ15.. "البيئة" تستعرض أهم منجزات وخطط مبادرات التحول الوطني
سبق

عقدت منظومة البيئة والمياه والزراعة، الاجتماع الخامس عشر للجنة التوجيهية لبرنامج التحول الوطني برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وحضور قيادات المنظومة من المؤسسات والهيئات الشقيقة.

وبحسب قائد مكتب تحقيق الرؤية في الوزارة المهندس حسن الحاتم؛ ناقش الاجتماع الذي يُعقد شهرياً، عدة محاور؛ منها المستجدات خلال الفترة الماضية؛ مثل سير عمليات دعم مبادرات الوزارة في التحول الوطني، ثم عرضت لوحات المؤشرات لقطاعات الوزارة ومؤسساتها الشقيقة التي توضح سير العمل في المبادرات والمنجزات، بالإضافة إلى الخطوات القادمة في ظل رؤية 2030.

وتم عرض توجيهات الوزير من الاجتماعات السابقة، وما تم بشأنها من قطاعات الوزارة والمؤسسات الشقيقة ضمن منظومة البيئة والمياه والزراعة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض برنامج التعاون الفني بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، تَضَمّن مجالات عدة؛ كان من أبرزها استدامة الصيد البحري والسمكي، واستدامة وإنتاج ووقاية المزروعات من خلال برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها، وتطوير الممارسات الزراعية لتحسين إنتاجية الخضروات والفواكه.

وناقش المشاركون آليات ربط صغار المنتجين الزراعيين بالأسواق، والرقابة والسيطرة على الأمراض الحيوانية، إضافة إلى استدامة الموارد الطبيعية وغيرها من المجالات.

حيث يشكّل هذا البرنامج دعماً فنياً إضافياً؛ لتتمكن الوزارة من تحقيق مستهدفاتها؛ خصوصاً في قطاعيْ الزراعة والبيئة.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
12:36 PM

في اجتماعها الـ15.. "البيئة" تستعرض أهم منجزات وخطط مبادرات التحول الوطني

بحث التعاون مع "الفاو" في استدامة الصيد البحري ووقاية المزروعات

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مسلّم الهواملة - الرياض
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عقدت منظومة البيئة والمياه والزراعة، الاجتماع الخامس عشر للجنة التوجيهية لبرنامج التحول الوطني برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وحضور قيادات المنظومة من المؤسسات والهيئات الشقيقة.

وبحسب قائد مكتب تحقيق الرؤية في الوزارة المهندس حسن الحاتم؛ ناقش الاجتماع الذي يُعقد شهرياً، عدة محاور؛ منها المستجدات خلال الفترة الماضية؛ مثل سير عمليات دعم مبادرات الوزارة في التحول الوطني، ثم عرضت لوحات المؤشرات لقطاعات الوزارة ومؤسساتها الشقيقة التي توضح سير العمل في المبادرات والمنجزات، بالإضافة إلى الخطوات القادمة في ظل رؤية 2030.

وتم عرض توجيهات الوزير من الاجتماعات السابقة، وما تم بشأنها من قطاعات الوزارة والمؤسسات الشقيقة ضمن منظومة البيئة والمياه والزراعة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض برنامج التعاون الفني بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، تَضَمّن مجالات عدة؛ كان من أبرزها استدامة الصيد البحري والسمكي، واستدامة وإنتاج ووقاية المزروعات من خلال برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها، وتطوير الممارسات الزراعية لتحسين إنتاجية الخضروات والفواكه.

وناقش المشاركون آليات ربط صغار المنتجين الزراعيين بالأسواق، والرقابة والسيطرة على الأمراض الحيوانية، إضافة إلى استدامة الموارد الطبيعية وغيرها من المجالات.

حيث يشكّل هذا البرنامج دعماً فنياً إضافياً؛ لتتمكن الوزارة من تحقيق مستهدفاتها؛ خصوصاً في قطاعيْ الزراعة والبيئة.

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