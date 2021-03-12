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"آل سليمان" يحصل على الدكتوراه في الصيدلة من المملكة المتحدة

بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة مانشستر

حصل الدكتور أنور علي سليمان الغامدي على درجة الدكتوراه في الصيدلة بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.

"سبق" تبارك للدكتور الغامدي وعائلته الكريمة، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

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"آل سليمان" يحصل على الدكتوراه في الصيدلة من المملكة المتحدة
سبق

حصل الدكتور أنور علي سليمان الغامدي على درجة الدكتوراه في الصيدلة بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.

"سبق" تبارك للدكتور الغامدي وعائلته الكريمة، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
10:15 PM

"آل سليمان" يحصل على الدكتوراه في الصيدلة من المملكة المتحدة

بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة مانشستر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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حصل الدكتور أنور علي سليمان الغامدي على درجة الدكتوراه في الصيدلة بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.

"سبق" تبارك للدكتور الغامدي وعائلته الكريمة، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

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