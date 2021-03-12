حصل الدكتور أنور علي سليمان الغامدي على درجة الدكتوراه في الصيدلة بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة. "سبق" تبارك للدكتور الغامدي وعائلته الكريمة، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

"آل سليمان" يحصل على الدكتوراه في الصيدلة من المملكة المتحدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-12 حصل الدكتور أنور علي سليمان الغامدي على درجة الدكتوراه في الصيدلة بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.



"سبق" تبارك للدكتور الغامدي وعائلته الكريمة، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442 10:15 PM

"آل سليمان" يحصل على الدكتوراه في الصيدلة من المملكة المتحدة بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة مانشستر





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حصل الدكتور أنور علي سليمان الغامدي على درجة الدكتوراه في الصيدلة بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.



"سبق" تبارك للدكتور الغامدي وعائلته الكريمة، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.