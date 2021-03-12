حصل الدكتور أنور علي سليمان الغامدي على درجة الدكتوراه في الصيدلة بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.
"سبق" تبارك للدكتور الغامدي وعائلته الكريمة، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.
"آل سليمان" يحصل على الدكتوراه في الصيدلة من المملكة المتحدة
بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة مانشستر
حصل الدكتور أنور علي سليمان الغامدي على درجة الدكتوراه في الصيدلة بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.
"سبق" تبارك للدكتور الغامدي وعائلته الكريمة، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.
حصل الدكتور أنور علي سليمان الغامدي على درجة الدكتوراه في الصيدلة بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.
"آل سليمان" يحصل على الدكتوراه في الصيدلة من المملكة المتحدة
بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة مانشستر
حصل الدكتور أنور علي سليمان الغامدي على درجة الدكتوراه في الصيدلة بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.
"سبق" تبارك للدكتور الغامدي وعائلته الكريمة، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.