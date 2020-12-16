النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حقوق الإنسان" تعرف بالإجراء المبسط لإعداد تقارير الحقوق التعاقدية

نظمت ورشة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية

نظمت هيئة حقوق الإنسان اليوم بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ورشة عمل -عن بعد- بعنوان "تعريف الإجراء المبسط لإعداد التقارير المقدمة لآليات حقوق الإنسان التعاقدية.

وأكد عضو مجلس الهيئة نائب رئيس اللجنة الدائمة لإعداد التقارير الدورية الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان زهير الزومان، خلال افتتاحه الورشة؛ أن الهيئة حرصت على إقامتها لتحقيق المزيد من التقدم في مجال تقديم التقارير لهيئات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما وأن المملكة تُعد من الدول الملتزمة بتقديم تقاريرها الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن المملكة تشهد إصلاحاتٍ وتطوراتٍ كبيرةً في مختلف المجالات بما فيها مجال حقوق الإنسان في إطار رؤية المملكة 2030، وأن هناك أكثر من (70) إصلاحاً تشريعياً ومؤسسياً وقضائياً شملت مجالات حقوق المرأة، والطفل، والعمال الأجانب، والعدالة الجنائية، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

من جهته نوه منسق برنامج التعاون الفني التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مؤيد مهيار، إلى حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها المُنبَثِقة عن الاتفاقيات التي أصبحت طرفاً فيها، وحوارها البنّاء وتفاعلها مع هيئات المعاهدات، بما في ذلك التوصيات الصادرة عن هذه الهيئات بعد مناقشة التقارير الدورية التي تُقَدِّمُها المملكة لها.

وذكر أن صدور الأمر السامي القاضي بتشكيل اللجنة الدائمة لإعداد التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان، أَمْرٌ جيد ويجب أنْ يشار إليه بالبنان. منوهاً إلى الدور الذي تقوم به هيئة حقوق الإنسان.

هيئة حقوق الإنسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"حقوق الإنسان" تعرف بالإجراء المبسط لإعداد تقارير الحقوق التعاقدية
سبق

نظمت هيئة حقوق الإنسان اليوم بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ورشة عمل -عن بعد- بعنوان "تعريف الإجراء المبسط لإعداد التقارير المقدمة لآليات حقوق الإنسان التعاقدية.

وأكد عضو مجلس الهيئة نائب رئيس اللجنة الدائمة لإعداد التقارير الدورية الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان زهير الزومان، خلال افتتاحه الورشة؛ أن الهيئة حرصت على إقامتها لتحقيق المزيد من التقدم في مجال تقديم التقارير لهيئات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما وأن المملكة تُعد من الدول الملتزمة بتقديم تقاريرها الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن المملكة تشهد إصلاحاتٍ وتطوراتٍ كبيرةً في مختلف المجالات بما فيها مجال حقوق الإنسان في إطار رؤية المملكة 2030، وأن هناك أكثر من (70) إصلاحاً تشريعياً ومؤسسياً وقضائياً شملت مجالات حقوق المرأة، والطفل، والعمال الأجانب، والعدالة الجنائية، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

من جهته نوه منسق برنامج التعاون الفني التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مؤيد مهيار، إلى حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها المُنبَثِقة عن الاتفاقيات التي أصبحت طرفاً فيها، وحوارها البنّاء وتفاعلها مع هيئات المعاهدات، بما في ذلك التوصيات الصادرة عن هذه الهيئات بعد مناقشة التقارير الدورية التي تُقَدِّمُها المملكة لها.

وذكر أن صدور الأمر السامي القاضي بتشكيل اللجنة الدائمة لإعداد التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان، أَمْرٌ جيد ويجب أنْ يشار إليه بالبنان. منوهاً إلى الدور الذي تقوم به هيئة حقوق الإنسان.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
07:45 PM

"حقوق الإنسان" تعرف بالإجراء المبسط لإعداد تقارير الحقوق التعاقدية

نظمت ورشة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
291

نظمت هيئة حقوق الإنسان اليوم بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ورشة عمل -عن بعد- بعنوان "تعريف الإجراء المبسط لإعداد التقارير المقدمة لآليات حقوق الإنسان التعاقدية.

وأكد عضو مجلس الهيئة نائب رئيس اللجنة الدائمة لإعداد التقارير الدورية الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان زهير الزومان، خلال افتتاحه الورشة؛ أن الهيئة حرصت على إقامتها لتحقيق المزيد من التقدم في مجال تقديم التقارير لهيئات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما وأن المملكة تُعد من الدول الملتزمة بتقديم تقاريرها الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن المملكة تشهد إصلاحاتٍ وتطوراتٍ كبيرةً في مختلف المجالات بما فيها مجال حقوق الإنسان في إطار رؤية المملكة 2030، وأن هناك أكثر من (70) إصلاحاً تشريعياً ومؤسسياً وقضائياً شملت مجالات حقوق المرأة، والطفل، والعمال الأجانب، والعدالة الجنائية، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

من جهته نوه منسق برنامج التعاون الفني التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مؤيد مهيار، إلى حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها المُنبَثِقة عن الاتفاقيات التي أصبحت طرفاً فيها، وحوارها البنّاء وتفاعلها مع هيئات المعاهدات، بما في ذلك التوصيات الصادرة عن هذه الهيئات بعد مناقشة التقارير الدورية التي تُقَدِّمُها المملكة لها.

وذكر أن صدور الأمر السامي القاضي بتشكيل اللجنة الدائمة لإعداد التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان، أَمْرٌ جيد ويجب أنْ يشار إليه بالبنان. منوهاً إلى الدور الذي تقوم به هيئة حقوق الإنسان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,638
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,588
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,621
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,075

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة