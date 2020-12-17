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موجة برد تتأرجح بين المناطق.. "الحصيني" متوقعًا درجات الحرارة: الرياض 4

سحب رعدية ماطرة بالمرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء الشرقية وفق "الأرصاد"

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تصل درجة الحرارة الصغرى في الرياض إلى 4 مئوية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع موجة برد متوسطة القوة على الوسطى وشبه قوية على الشمالية، وخفيفة على المدينة والشرقية، ولطيفة على مكة، من الثلاثاء اليوم، مع غبار خفيف".

وأضاف: "متوقع أن تصل الصغرى على الوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية إلى ما بين ٤- ٧، الشمالية ما بين (٠) إلى (٥) والشرقية والمدينة ما بين (١٥) إلى (١٢)".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّنًا للسحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاء من منطقتي الشرقية والرياض؛ في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة.

موجة برد حالة الطقس سحب رعدية أمطار الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موجة برد تتأرجح بين المناطق.. "الحصيني" متوقعًا درجات الحرارة: الرياض 4
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تصل درجة الحرارة الصغرى في الرياض إلى 4 مئوية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع موجة برد متوسطة القوة على الوسطى وشبه قوية على الشمالية، وخفيفة على المدينة والشرقية، ولطيفة على مكة، من الثلاثاء اليوم، مع غبار خفيف".

وأضاف: "متوقع أن تصل الصغرى على الوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية إلى ما بين ٤- ٧، الشمالية ما بين (٠) إلى (٥) والشرقية والمدينة ما بين (١٥) إلى (١٢)".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّنًا للسحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاء من منطقتي الشرقية والرياض؛ في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
08:47 AM

موجة برد تتأرجح بين المناطق.. "الحصيني" متوقعًا درجات الحرارة: الرياض 4

سحب رعدية ماطرة بالمرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء الشرقية وفق "الأرصاد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تصل درجة الحرارة الصغرى في الرياض إلى 4 مئوية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع موجة برد متوسطة القوة على الوسطى وشبه قوية على الشمالية، وخفيفة على المدينة والشرقية، ولطيفة على مكة، من الثلاثاء اليوم، مع غبار خفيف".

وأضاف: "متوقع أن تصل الصغرى على الوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية إلى ما بين ٤- ٧، الشمالية ما بين (٠) إلى (٥) والشرقية والمدينة ما بين (١٥) إلى (١٢)".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّنًا للسحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاء من منطقتي الشرقية والرياض؛ في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة.

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