انطلاق منافسات الأسبوع الرابع من دوري هجان 2022

في نسخته الأولى على ميدان تبوك للهجن.. هنا النتائج

انطلقت، اليوم منافسات الأسبوع الرابع من دوري هجان 2022 في نسخته الأولى على ميدان تبوك للهجن بمنطقة تبوك.

وحصلت في منافسات شوط الحيل ثنايا على المركز الأول المطية الحرة لمالكها عبدالله بن رويشد الجهني والهجان سليمان حمدان الحويطي، فيما حلت في المركز الثاني المطية منصورة لمالكها فرحان منصور البلوي والهجان بدر جبريل الجهني، بينما جاءت المطية صطو لمالكها عبدالله رويشد الجهني والهجان بسام أحمد الحويطي في المركز الثالث.

وفي شوط الزمول قعدان ثنايا جاء القعود الفارس لمالكه صالح سليم الحويطي والهجان مشاري على العطوي في المركز الأول، فيما حل ثانياً القعود جسمر لمالكه محمد عبدالله العرجان العطوي والهجان ياسر عويض الحويطي، بينما جاء القعود الذيب لمالكه إبراهيم عويض البلوي والهجان خالد محمد الحويطي بالمركز الثالث.