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ابتداء من الخميس.. نيوزيلندا تعلن تخفيف معظم قيود كورونا

إعادة فتح الخدمات والمطاعم والمقاهي ودور السينما والسفر الداخلي

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، تخفيف معظم القيود المفروضة لمنع انتشار كورونا، والسماح بإعادة فتح الخدمات والمطاعم والمقاهي ودور السينما والسفر الداخلي من يوم الخميس.

قالت إنه يمكن استئناف الدراسة في المدارس من 18 مايو، في حين ستتم إعادة فتح الحانات ابتداء من 21 هذا الشهر.

وأضافت أنه سيتم قصر التجمعات على عشرة أشخاص فقط.

ووفق روسيا اليوم تشهد نيوزلندا تدابير عزل عام بموجب قيود "المستوى الرابع" منذ أكثر من شهر، وتم تخفيفها بشكل بسيط في 28 أبريل. واستمرت نيوزيلندا في فرض تطبيق إجراءات اجتماعية صارمة على الكثير من مواطنيها ومتاجرها مما ساعد في منع انتشار الفيروس على نطاق واسع.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه تم اليوم الاثنين تسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19.

وأضافت أن هذه الحالات أدت إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في نيوزيلندا إلى 1147 حالة، وأن 93 في المئة من كل الحالات المؤكدة والمحتملة تعافت.

نيوزيلندا فيروس كورونا الجديد

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ابتداء من الخميس.. نيوزيلندا تعلن تخفيف معظم قيود كورونا
سبق

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، تخفيف معظم القيود المفروضة لمنع انتشار كورونا، والسماح بإعادة فتح الخدمات والمطاعم والمقاهي ودور السينما والسفر الداخلي من يوم الخميس.

قالت إنه يمكن استئناف الدراسة في المدارس من 18 مايو، في حين ستتم إعادة فتح الحانات ابتداء من 21 هذا الشهر.

وأضافت أنه سيتم قصر التجمعات على عشرة أشخاص فقط.

ووفق روسيا اليوم تشهد نيوزلندا تدابير عزل عام بموجب قيود "المستوى الرابع" منذ أكثر من شهر، وتم تخفيفها بشكل بسيط في 28 أبريل. واستمرت نيوزيلندا في فرض تطبيق إجراءات اجتماعية صارمة على الكثير من مواطنيها ومتاجرها مما ساعد في منع انتشار الفيروس على نطاق واسع.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه تم اليوم الاثنين تسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19.

وأضافت أن هذه الحالات أدت إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في نيوزيلندا إلى 1147 حالة، وأن 93 في المئة من كل الحالات المؤكدة والمحتملة تعافت.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
09:09 PM

ابتداء من الخميس.. نيوزيلندا تعلن تخفيف معظم قيود كورونا

إعادة فتح الخدمات والمطاعم والمقاهي ودور السينما والسفر الداخلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، تخفيف معظم القيود المفروضة لمنع انتشار كورونا، والسماح بإعادة فتح الخدمات والمطاعم والمقاهي ودور السينما والسفر الداخلي من يوم الخميس.

قالت إنه يمكن استئناف الدراسة في المدارس من 18 مايو، في حين ستتم إعادة فتح الحانات ابتداء من 21 هذا الشهر.

وأضافت أنه سيتم قصر التجمعات على عشرة أشخاص فقط.

ووفق روسيا اليوم تشهد نيوزلندا تدابير عزل عام بموجب قيود "المستوى الرابع" منذ أكثر من شهر، وتم تخفيفها بشكل بسيط في 28 أبريل. واستمرت نيوزيلندا في فرض تطبيق إجراءات اجتماعية صارمة على الكثير من مواطنيها ومتاجرها مما ساعد في منع انتشار الفيروس على نطاق واسع.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه تم اليوم الاثنين تسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19.

وأضافت أن هذه الحالات أدت إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في نيوزيلندا إلى 1147 حالة، وأن 93 في المئة من كل الحالات المؤكدة والمحتملة تعافت.

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