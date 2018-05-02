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هولندا.. النيابة العامة ترفض مقاضاة حزب يميني متطرف "أساء" للإسلام

روج لحملته الانتخابية الأخيرة بفيلم دعائي تضمن عبارة "الإسلام مميت"

أعلنت النيابة العامة في هولندا أنها لن تقاضي حزب "الحرية"، على خلفية فيلم حملته الانتخابية المشحون بخطاب معادٍ للإسلام، قبيل الانتخابات المحلية التي جرت قبل أكثر من شهر.

وحسب الأناضول قالت النيابة العامة في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، إنه "لن تتم مقاضاة الحزب (يميني متطرف) بسبب فيلم دعائي لحملته الانتخابية".

وبررت النيابة ذلك بأن الفيلم "لا يتضمن إهانة لمجموعة معينة، ولا تمييزاً أو كراهية، كما لا يشجع على العنف".

وأوضح البيان أن "الخطابات الواردة في الفيلم الدعائي لا تهم المسلمين، بل الدين الإسلامي فقط"، على حد تعبيره.

وقبيل الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد في 21 مارس / آذار الماضي، نشر حزب "الحرية" فيلماً دعائياً تضمن عبارة "الإسلام مميت".

وأثار الفيلم ردود فعل غاضبة من قبل بعض الأحزاب السياسية والمنظمات الإسلامية في هولندا، التي رفعت شكوى ضد الحزب.

ويعتبر الحزب الذي يرأسه غيرت فيلدرز، ثاني أكبر حزب سياسي في هولندا، وحصل على 20 من أصل 150 مقعداً بالبرلمان، في الانتخابات العامة التي جرت في مارس / آذار 2017.

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هولندا.. النيابة العامة ترفض مقاضاة حزب يميني متطرف "أساء" للإسلام
سبق

أعلنت النيابة العامة في هولندا أنها لن تقاضي حزب "الحرية"، على خلفية فيلم حملته الانتخابية المشحون بخطاب معادٍ للإسلام، قبيل الانتخابات المحلية التي جرت قبل أكثر من شهر.

وحسب الأناضول قالت النيابة العامة في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، إنه "لن تتم مقاضاة الحزب (يميني متطرف) بسبب فيلم دعائي لحملته الانتخابية".

وبررت النيابة ذلك بأن الفيلم "لا يتضمن إهانة لمجموعة معينة، ولا تمييزاً أو كراهية، كما لا يشجع على العنف".

وأوضح البيان أن "الخطابات الواردة في الفيلم الدعائي لا تهم المسلمين، بل الدين الإسلامي فقط"، على حد تعبيره.

وقبيل الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد في 21 مارس / آذار الماضي، نشر حزب "الحرية" فيلماً دعائياً تضمن عبارة "الإسلام مميت".

وأثار الفيلم ردود فعل غاضبة من قبل بعض الأحزاب السياسية والمنظمات الإسلامية في هولندا، التي رفعت شكوى ضد الحزب.

ويعتبر الحزب الذي يرأسه غيرت فيلدرز، ثاني أكبر حزب سياسي في هولندا، وحصل على 20 من أصل 150 مقعداً بالبرلمان، في الانتخابات العامة التي جرت في مارس / آذار 2017.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
12:17 AM

هولندا.. النيابة العامة ترفض مقاضاة حزب يميني متطرف "أساء" للإسلام

روج لحملته الانتخابية الأخيرة بفيلم دعائي تضمن عبارة "الإسلام مميت"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت النيابة العامة في هولندا أنها لن تقاضي حزب "الحرية"، على خلفية فيلم حملته الانتخابية المشحون بخطاب معادٍ للإسلام، قبيل الانتخابات المحلية التي جرت قبل أكثر من شهر.

وحسب الأناضول قالت النيابة العامة في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، إنه "لن تتم مقاضاة الحزب (يميني متطرف) بسبب فيلم دعائي لحملته الانتخابية".

وبررت النيابة ذلك بأن الفيلم "لا يتضمن إهانة لمجموعة معينة، ولا تمييزاً أو كراهية، كما لا يشجع على العنف".

وأوضح البيان أن "الخطابات الواردة في الفيلم الدعائي لا تهم المسلمين، بل الدين الإسلامي فقط"، على حد تعبيره.

وقبيل الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد في 21 مارس / آذار الماضي، نشر حزب "الحرية" فيلماً دعائياً تضمن عبارة "الإسلام مميت".

وأثار الفيلم ردود فعل غاضبة من قبل بعض الأحزاب السياسية والمنظمات الإسلامية في هولندا، التي رفعت شكوى ضد الحزب.

ويعتبر الحزب الذي يرأسه غيرت فيلدرز، ثاني أكبر حزب سياسي في هولندا، وحصل على 20 من أصل 150 مقعداً بالبرلمان، في الانتخابات العامة التي جرت في مارس / آذار 2017.

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