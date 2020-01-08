النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضبط 3 نقاط بيع نخيل دون تصاريح.. ومصادرة 26 فسيلة بجدة

استنادًا إلى نظام الحجر الزراعي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

ضبطت فرقة مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ثلاث نقاط مخالفة لنظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبيّن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ، أن الجولة استهدفت محلات نقاط بيع النخيل بمحافظة جدة.

وأضاف "الشيخ" أن الفِرَق ضبطت (٣) نقاط لبيع فسائل نخيل بدون تراخيص نظامية، وتمت مصادرة (٢٦) فسيلة نخيل؛ لافتًا إلى |أن هذا الإجراء يأتي استنادًا لنظام الحجر الزراعي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء على أشجار النخيل، وتفعيل نظام الحجر الزراعي الداخلي مع جهات الاختصاص، والتنسيق معهم لتشكيل لجان لمراقبة الطرق، وأماكن البيع لأشجار النخيل وضبط المخالفين وتطبيق النظام بحقهم.

من جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، دعت المزارعين في يوليو الماضي إلى الإبلاغ عن أي حالات لسوسة النخيل الحمراء، عبر نظام البلاغات الموحد "بلغ"، والذي أطلقته الوزارة ضمن خطتها للتحول الرقمي؛ لتسهيل طلب الخدمات وتقديم البلاغات من المستفيدين وتسريع الإجراءات.

وأشار الغامدي إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على خطة متكاملة للقضاء على هذه الحشرة الفتاكة؛ من خلال تلقي البلاغات، وزيارة مزارع النخيل، وفحص الأشجار وعلاج المريض منها، وإقامة ورش تدريبية للمزارعين لتثقيفهم بأضرار هذه الحشرة وكيفية التعامل معها.

وبيّن أن المملكة تحتل مركزًا متقدمًا بين دول العالم في زراعة النخيل وإنتاج التمور بأنواعها؛ حيث بلغ عدد أشجار النخيل فيها 28.5 مليون نخلة، تنتج 1.3 مليون طن من التمور سنويًّا.

وزارة البيئة والمياه والزراعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضبط 3 نقاط بيع نخيل دون تصاريح.. ومصادرة 26 فسيلة بجدة
سبق

ضبطت فرقة مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ثلاث نقاط مخالفة لنظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبيّن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ، أن الجولة استهدفت محلات نقاط بيع النخيل بمحافظة جدة.

وأضاف "الشيخ" أن الفِرَق ضبطت (٣) نقاط لبيع فسائل نخيل بدون تراخيص نظامية، وتمت مصادرة (٢٦) فسيلة نخيل؛ لافتًا إلى |أن هذا الإجراء يأتي استنادًا لنظام الحجر الزراعي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء على أشجار النخيل، وتفعيل نظام الحجر الزراعي الداخلي مع جهات الاختصاص، والتنسيق معهم لتشكيل لجان لمراقبة الطرق، وأماكن البيع لأشجار النخيل وضبط المخالفين وتطبيق النظام بحقهم.

من جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، دعت المزارعين في يوليو الماضي إلى الإبلاغ عن أي حالات لسوسة النخيل الحمراء، عبر نظام البلاغات الموحد "بلغ"، والذي أطلقته الوزارة ضمن خطتها للتحول الرقمي؛ لتسهيل طلب الخدمات وتقديم البلاغات من المستفيدين وتسريع الإجراءات.

وأشار الغامدي إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على خطة متكاملة للقضاء على هذه الحشرة الفتاكة؛ من خلال تلقي البلاغات، وزيارة مزارع النخيل، وفحص الأشجار وعلاج المريض منها، وإقامة ورش تدريبية للمزارعين لتثقيفهم بأضرار هذه الحشرة وكيفية التعامل معها.

وبيّن أن المملكة تحتل مركزًا متقدمًا بين دول العالم في زراعة النخيل وإنتاج التمور بأنواعها؛ حيث بلغ عدد أشجار النخيل فيها 28.5 مليون نخلة، تنتج 1.3 مليون طن من التمور سنويًّا.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
01:36 PM

ضبط 3 نقاط بيع نخيل دون تصاريح.. ومصادرة 26 فسيلة بجدة

استنادًا إلى نظام الحجر الزراعي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
2,139

ضبطت فرقة مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ثلاث نقاط مخالفة لنظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبيّن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ، أن الجولة استهدفت محلات نقاط بيع النخيل بمحافظة جدة.

وأضاف "الشيخ" أن الفِرَق ضبطت (٣) نقاط لبيع فسائل نخيل بدون تراخيص نظامية، وتمت مصادرة (٢٦) فسيلة نخيل؛ لافتًا إلى |أن هذا الإجراء يأتي استنادًا لنظام الحجر الزراعي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء على أشجار النخيل، وتفعيل نظام الحجر الزراعي الداخلي مع جهات الاختصاص، والتنسيق معهم لتشكيل لجان لمراقبة الطرق، وأماكن البيع لأشجار النخيل وضبط المخالفين وتطبيق النظام بحقهم.

من جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، دعت المزارعين في يوليو الماضي إلى الإبلاغ عن أي حالات لسوسة النخيل الحمراء، عبر نظام البلاغات الموحد "بلغ"، والذي أطلقته الوزارة ضمن خطتها للتحول الرقمي؛ لتسهيل طلب الخدمات وتقديم البلاغات من المستفيدين وتسريع الإجراءات.

وأشار الغامدي إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على خطة متكاملة للقضاء على هذه الحشرة الفتاكة؛ من خلال تلقي البلاغات، وزيارة مزارع النخيل، وفحص الأشجار وعلاج المريض منها، وإقامة ورش تدريبية للمزارعين لتثقيفهم بأضرار هذه الحشرة وكيفية التعامل معها.

وبيّن أن المملكة تحتل مركزًا متقدمًا بين دول العالم في زراعة النخيل وإنتاج التمور بأنواعها؛ حيث بلغ عدد أشجار النخيل فيها 28.5 مليون نخلة، تنتج 1.3 مليون طن من التمور سنويًّا.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,514
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,797
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,224
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,792

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة