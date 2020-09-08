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قادة الجيش الأمريكي لن يوصوا بإرسال قوات للخارج إلا كملاذ أخير

"مكونفيل" تجنب الرد على انتقادات "ترامب"

ذكر رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جيمس مكونفيل، اليوم (الثلاثاء)، أن القادة العسكريين لن يوصوا بإرسال قوات للقتال إلا عندما يكون ذلك في مصلحة الأمن القومي أو كملاذ أخير.

وقال "مكونفيل" خلال إحدى الفعاليات: "العديد من هؤلاء القادة لديهم أبناء وبنات يخدمون في الجيش، وكثير منهم لديه أبناء وبنات ذهبوا للقتال أو ربما يخوضون القتال الآن"، وفقاً لـ "رويترز".

وأضاف: "يمكنني أن أؤكد للشعب الأمريكي أن كبار القادة سيوصون فقط بإرسال قواتنا للقتال عندما يكون ذلك ضرورياً للأمن القومي وكملاذ أخير، نأخذ هذا بجدية بالغة لدى تقديم توصياتنا".

وامتنع "مكونفيل" عن التعليق على إشارة الرئيس دونالد ترامب إلى أن القادة يريدون خوض الحروب لإدخال السعادة على نفوس صانعي الأسلحة.


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قادة الجيش الأمريكي لن يوصوا بإرسال قوات للخارج إلا كملاذ أخير
سبق

ذكر رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جيمس مكونفيل، اليوم (الثلاثاء)، أن القادة العسكريين لن يوصوا بإرسال قوات للقتال إلا عندما يكون ذلك في مصلحة الأمن القومي أو كملاذ أخير.

وقال "مكونفيل" خلال إحدى الفعاليات: "العديد من هؤلاء القادة لديهم أبناء وبنات يخدمون في الجيش، وكثير منهم لديه أبناء وبنات ذهبوا للقتال أو ربما يخوضون القتال الآن"، وفقاً لـ "رويترز".

وأضاف: "يمكنني أن أؤكد للشعب الأمريكي أن كبار القادة سيوصون فقط بإرسال قواتنا للقتال عندما يكون ذلك ضرورياً للأمن القومي وكملاذ أخير، نأخذ هذا بجدية بالغة لدى تقديم توصياتنا".

وامتنع "مكونفيل" عن التعليق على إشارة الرئيس دونالد ترامب إلى أن القادة يريدون خوض الحروب لإدخال السعادة على نفوس صانعي الأسلحة.


08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
08:46 PM

قادة الجيش الأمريكي لن يوصوا بإرسال قوات للخارج إلا كملاذ أخير

"مكونفيل" تجنب الرد على انتقادات "ترامب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جيمس مكونفيل، اليوم (الثلاثاء)، أن القادة العسكريين لن يوصوا بإرسال قوات للقتال إلا عندما يكون ذلك في مصلحة الأمن القومي أو كملاذ أخير.

وقال "مكونفيل" خلال إحدى الفعاليات: "العديد من هؤلاء القادة لديهم أبناء وبنات يخدمون في الجيش، وكثير منهم لديه أبناء وبنات ذهبوا للقتال أو ربما يخوضون القتال الآن"، وفقاً لـ "رويترز".

وأضاف: "يمكنني أن أؤكد للشعب الأمريكي أن كبار القادة سيوصون فقط بإرسال قواتنا للقتال عندما يكون ذلك ضرورياً للأمن القومي وكملاذ أخير، نأخذ هذا بجدية بالغة لدى تقديم توصياتنا".

وامتنع "مكونفيل" عن التعليق على إشارة الرئيس دونالد ترامب إلى أن القادة يريدون خوض الحروب لإدخال السعادة على نفوس صانعي الأسلحة.


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