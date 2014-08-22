نشاط ملحوظ في محال بيع القرطاسيات والأدوات المدرسية

بعد فترة خمول تجاوزت 18 شهرًا

تشهد محال بيع القرطاسيات والمستلزمات المدرسية هذه الأيام نشاطًا ملحوظًا في بيع الأدوات المدرسية بعد فترة خمول امتدت لأكثر من 18 شهرًا.

وتأتي حركة البيع بعد العودة التدريجية للمدارس، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم مبينة أنها ستكون حضوريًّا للمرحلتَيْن المتوسطة والثانوية والتعليم المهني والجامعي، فيما لا تزال المرحلة الابتدائية ومَن هم دون 12 عامًا عن بُعد.



