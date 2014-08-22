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نشاط ملحوظ في محال بيع القرطاسيات والأدوات المدرسية

بعد فترة خمول تجاوزت 18 شهرًا

تشهد محال بيع القرطاسيات والمستلزمات المدرسية هذه الأيام نشاطًا ملحوظًا في بيع الأدوات المدرسية بعد فترة خمول امتدت لأكثر من 18 شهرًا.

وتأتي حركة البيع بعد العودة التدريجية للمدارس، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم مبينة أنها ستكون حضوريًّا للمرحلتَيْن المتوسطة والثانوية والتعليم المهني والجامعي، فيما لا تزال المرحلة الابتدائية ومَن هم دون 12 عامًا عن بُعد.


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نشاط ملحوظ في محال بيع القرطاسيات والأدوات المدرسية
سبق

تشهد محال بيع القرطاسيات والمستلزمات المدرسية هذه الأيام نشاطًا ملحوظًا في بيع الأدوات المدرسية بعد فترة خمول امتدت لأكثر من 18 شهرًا.

وتأتي حركة البيع بعد العودة التدريجية للمدارس، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم مبينة أنها ستكون حضوريًّا للمرحلتَيْن المتوسطة والثانوية والتعليم المهني والجامعي، فيما لا تزال المرحلة الابتدائية ومَن هم دون 12 عامًا عن بُعد.


22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
09:34 PM

نشاط ملحوظ في محال بيع القرطاسيات والأدوات المدرسية

بعد فترة خمول تجاوزت 18 شهرًا

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
103

تشهد محال بيع القرطاسيات والمستلزمات المدرسية هذه الأيام نشاطًا ملحوظًا في بيع الأدوات المدرسية بعد فترة خمول امتدت لأكثر من 18 شهرًا.

وتأتي حركة البيع بعد العودة التدريجية للمدارس، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم مبينة أنها ستكون حضوريًّا للمرحلتَيْن المتوسطة والثانوية والتعليم المهني والجامعي، فيما لا تزال المرحلة الابتدائية ومَن هم دون 12 عامًا عن بُعد.


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