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"الغذاء والدواء" تدشّن صفحة إلكترونية للبيانات العلمية لسلامة الغذاء

لأهميتها في التقييم الذي تجريه "الهيئة" في مجال حماية صحة المستهلك

دشّنت الهيئة العامة للغذاء والدواء صفحة إلكترونية مخصصة لطلب البيانات العلمية من نتائج دراسات وأبحاث علمية ذات علاقة بسلامة الغذاء، وذلك لأهمية البيانات في التقييم العلمي الذي تجريه "الهيئة" في مجال سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.

وتهدف الصفحة إلى جمع البيانات والمعلومات العلمية المتعلقة بالمخاطر الكيميائية والميكروبية المرتبطة بالغذاء لدعم جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء في ضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.

وتتيح الصفحة الفرصة لتقديم التقارير والدراسات العلمية "المنشورة أو غير المنشورة"، ومشاركة التقارير والدراسات العلمية مع "الهيئة" للإسهام في تطوير سلامة الغذاء في المملكة، والتواصل مع المهتمين في هذا المجال.

ودعت "الهيئة" الجهات الحكومية ذات العلاقة، والجامعات ومراكز الأبحاث الحكومية والخاصة والمستشفيات الحكومية والخاصة والمصانع والشركات الغذائية والخبراء والمختصين إلى مشاركة البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالمواضيع المطروحة من خلال زيارة الصفحة المخصصة على الموقع الإلكتروني (https://www.sfda.gov.sa/ar/form/call-for-data)، وتعبئة البيانات اللازمة وتقديم الملفات المتعلقة بها.

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"الغذاء والدواء" تدشّن صفحة إلكترونية للبيانات العلمية لسلامة الغذاء
سبق

دشّنت الهيئة العامة للغذاء والدواء صفحة إلكترونية مخصصة لطلب البيانات العلمية من نتائج دراسات وأبحاث علمية ذات علاقة بسلامة الغذاء، وذلك لأهمية البيانات في التقييم العلمي الذي تجريه "الهيئة" في مجال سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.

وتهدف الصفحة إلى جمع البيانات والمعلومات العلمية المتعلقة بالمخاطر الكيميائية والميكروبية المرتبطة بالغذاء لدعم جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء في ضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.

وتتيح الصفحة الفرصة لتقديم التقارير والدراسات العلمية "المنشورة أو غير المنشورة"، ومشاركة التقارير والدراسات العلمية مع "الهيئة" للإسهام في تطوير سلامة الغذاء في المملكة، والتواصل مع المهتمين في هذا المجال.

ودعت "الهيئة" الجهات الحكومية ذات العلاقة، والجامعات ومراكز الأبحاث الحكومية والخاصة والمستشفيات الحكومية والخاصة والمصانع والشركات الغذائية والخبراء والمختصين إلى مشاركة البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالمواضيع المطروحة من خلال زيارة الصفحة المخصصة على الموقع الإلكتروني (https://www.sfda.gov.sa/ar/form/call-for-data)، وتعبئة البيانات اللازمة وتقديم الملفات المتعلقة بها.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
03:20 PM

"الغذاء والدواء" تدشّن صفحة إلكترونية للبيانات العلمية لسلامة الغذاء

لأهميتها في التقييم الذي تجريه "الهيئة" في مجال حماية صحة المستهلك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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دشّنت الهيئة العامة للغذاء والدواء صفحة إلكترونية مخصصة لطلب البيانات العلمية من نتائج دراسات وأبحاث علمية ذات علاقة بسلامة الغذاء، وذلك لأهمية البيانات في التقييم العلمي الذي تجريه "الهيئة" في مجال سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.

وتهدف الصفحة إلى جمع البيانات والمعلومات العلمية المتعلقة بالمخاطر الكيميائية والميكروبية المرتبطة بالغذاء لدعم جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء في ضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.

وتتيح الصفحة الفرصة لتقديم التقارير والدراسات العلمية "المنشورة أو غير المنشورة"، ومشاركة التقارير والدراسات العلمية مع "الهيئة" للإسهام في تطوير سلامة الغذاء في المملكة، والتواصل مع المهتمين في هذا المجال.

ودعت "الهيئة" الجهات الحكومية ذات العلاقة، والجامعات ومراكز الأبحاث الحكومية والخاصة والمستشفيات الحكومية والخاصة والمصانع والشركات الغذائية والخبراء والمختصين إلى مشاركة البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالمواضيع المطروحة من خلال زيارة الصفحة المخصصة على الموقع الإلكتروني (https://www.sfda.gov.sa/ar/form/call-for-data)، وتعبئة البيانات اللازمة وتقديم الملفات المتعلقة بها.

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