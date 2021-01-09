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تسريب مسودة عزل ترامب.. خائن ومحرض ويشكل خطراً على أمريكا

في محاولة لمنعه من الترشح للرئاسة في 2024

كشفت مسودة مساءلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك في محاولة لعزله من الرئاسة قبل 20 يناير الجاري، بتهم التحريض العمد على العنف ضد الولايات المتحدة.

وجاء في المسودة التي سربتها وسائل الإعلام الأمريكية، أن ترامب متهم في جرائم وجنح كبيرة من خلال التحريض كما ضمت الأحداث الأخيرة في الهجوم على مبنى الكونغرس.

ويسعى الحزب الديموقراطي لعزل ترامب لمنعه من الترشح للرئاسة في عام 2024، مشيرة - المسودة- إلى أن ترامب سيظل خطراً إن سُمح له بالبقاء في المنصب.

وجاء في بعض بنود المسودة أن ترامب يهدد سلامة النظام الديموقراطي في البلاد ويتدخل في الانتقال السلمي للسلطة ويعرّض قطاعات في الدولة للخطر كما وصف بخيانة الأمانة.

ويأمل العديد من الديموقراطيين البدء بإجراءات عزل ترامب خلال اليومين المقبلين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تسريب مسودة عزل ترامب.. خائن ومحرض ويشكل خطراً على أمريكا
سبق

كشفت مسودة مساءلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك في محاولة لعزله من الرئاسة قبل 20 يناير الجاري، بتهم التحريض العمد على العنف ضد الولايات المتحدة.

وجاء في المسودة التي سربتها وسائل الإعلام الأمريكية، أن ترامب متهم في جرائم وجنح كبيرة من خلال التحريض كما ضمت الأحداث الأخيرة في الهجوم على مبنى الكونغرس.

ويسعى الحزب الديموقراطي لعزل ترامب لمنعه من الترشح للرئاسة في عام 2024، مشيرة - المسودة- إلى أن ترامب سيظل خطراً إن سُمح له بالبقاء في المنصب.

وجاء في بعض بنود المسودة أن ترامب يهدد سلامة النظام الديموقراطي في البلاد ويتدخل في الانتقال السلمي للسلطة ويعرّض قطاعات في الدولة للخطر كما وصف بخيانة الأمانة.

ويأمل العديد من الديموقراطيين البدء بإجراءات عزل ترامب خلال اليومين المقبلين.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
10:33 AM

تسريب مسودة عزل ترامب.. خائن ومحرض ويشكل خطراً على أمريكا

في محاولة لمنعه من الترشح للرئاسة في 2024

A A A
خالد علي - الرياض
2
2,465

كشفت مسودة مساءلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك في محاولة لعزله من الرئاسة قبل 20 يناير الجاري، بتهم التحريض العمد على العنف ضد الولايات المتحدة.

وجاء في المسودة التي سربتها وسائل الإعلام الأمريكية، أن ترامب متهم في جرائم وجنح كبيرة من خلال التحريض كما ضمت الأحداث الأخيرة في الهجوم على مبنى الكونغرس.

ويسعى الحزب الديموقراطي لعزل ترامب لمنعه من الترشح للرئاسة في عام 2024، مشيرة - المسودة- إلى أن ترامب سيظل خطراً إن سُمح له بالبقاء في المنصب.

وجاء في بعض بنود المسودة أن ترامب يهدد سلامة النظام الديموقراطي في البلاد ويتدخل في الانتقال السلمي للسلطة ويعرّض قطاعات في الدولة للخطر كما وصف بخيانة الأمانة.

ويأمل العديد من الديموقراطيين البدء بإجراءات عزل ترامب خلال اليومين المقبلين.

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