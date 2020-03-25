أمير عسير يقف على مستوى الخدمات المقدمة أثناء منع التجوّل

اطّلع على الخطط الاحترازية لقطاعَي الكهرباء والمياه بالمنطقة

يواصل أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، المشرف العام على فريق عمل إدارة أزمة كورونا بالمنطقة؛ جولاته التفقدية على القطاعات الحكومية والأمنية؛ للوقوف على الإجراءات المتّخذة أثناء تنفيذ الأوامر الملكية الصادرة بمنع التجول وتعليق الدوام للحد من تطورات جائحة كورونا العالمية.



وأكد أمير عسير على ضرورة الموازنة بين تنفيذ الأوامر الملكية والإجراءات الوقائية من جهة، وضمان استمرار العمل في تقديم الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة دون تعثر من جهة أخرى.



واطلع على الخطط الاحترازية لقطاعَي الكهرباء والمياه بالمنطقة، في زيارة لمقر إدارة شركة كهرباء عسير، والمديرية العامة لخدمات المياه.



وناقش أمير منطقة عسير الخدمات المقدمة والإجراءات الوقائية المنفّذة التي تضمن سلامة الموظف وتقديم الخدمة للمستفيد، عبر القنوات الرسمية والخدمات الإلكترونية.



وأكد استعداد إمارة المنطقة لتقديم كافة أشكال الدعم لتنفيذ تلك الإجراءات، بما يضمن استمرار العمل وتقديم الخدمات بالجودة العالية.