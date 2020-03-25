النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير عسير يقف على مستوى الخدمات المقدمة أثناء منع التجوّل

اطّلع على الخطط الاحترازية لقطاعَي الكهرباء والمياه بالمنطقة

يواصل أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، المشرف العام على فريق عمل إدارة أزمة كورونا بالمنطقة؛ جولاته التفقدية على القطاعات الحكومية والأمنية؛ للوقوف على الإجراءات المتّخذة أثناء تنفيذ الأوامر الملكية الصادرة بمنع التجول وتعليق الدوام للحد من تطورات جائحة كورونا العالمية.

وأكد أمير عسير على ضرورة الموازنة بين تنفيذ الأوامر الملكية والإجراءات الوقائية من جهة، وضمان استمرار العمل في تقديم الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة دون تعثر من جهة أخرى.

واطلع على الخطط الاحترازية لقطاعَي الكهرباء والمياه بالمنطقة، في زيارة لمقر إدارة شركة كهرباء عسير، والمديرية العامة لخدمات المياه.

وناقش أمير منطقة عسير الخدمات المقدمة والإجراءات الوقائية المنفّذة التي تضمن سلامة الموظف وتقديم الخدمة للمستفيد، عبر القنوات الرسمية والخدمات الإلكترونية.

وأكد استعداد إمارة المنطقة لتقديم كافة أشكال الدعم لتنفيذ تلك الإجراءات، بما يضمن استمرار العمل وتقديم الخدمات بالجودة العالية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير عسير يقف على مستوى الخدمات المقدمة أثناء منع التجوّل
سبق

يواصل أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، المشرف العام على فريق عمل إدارة أزمة كورونا بالمنطقة؛ جولاته التفقدية على القطاعات الحكومية والأمنية؛ للوقوف على الإجراءات المتّخذة أثناء تنفيذ الأوامر الملكية الصادرة بمنع التجول وتعليق الدوام للحد من تطورات جائحة كورونا العالمية.

وأكد أمير عسير على ضرورة الموازنة بين تنفيذ الأوامر الملكية والإجراءات الوقائية من جهة، وضمان استمرار العمل في تقديم الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة دون تعثر من جهة أخرى.

واطلع على الخطط الاحترازية لقطاعَي الكهرباء والمياه بالمنطقة، في زيارة لمقر إدارة شركة كهرباء عسير، والمديرية العامة لخدمات المياه.

وناقش أمير منطقة عسير الخدمات المقدمة والإجراءات الوقائية المنفّذة التي تضمن سلامة الموظف وتقديم الخدمة للمستفيد، عبر القنوات الرسمية والخدمات الإلكترونية.

وأكد استعداد إمارة المنطقة لتقديم كافة أشكال الدعم لتنفيذ تلك الإجراءات، بما يضمن استمرار العمل وتقديم الخدمات بالجودة العالية.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
04:45 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
05:04 PM

أمير عسير يقف على مستوى الخدمات المقدمة أثناء منع التجوّل

اطّلع على الخطط الاحترازية لقطاعَي الكهرباء والمياه بالمنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
0
708

يواصل أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، المشرف العام على فريق عمل إدارة أزمة كورونا بالمنطقة؛ جولاته التفقدية على القطاعات الحكومية والأمنية؛ للوقوف على الإجراءات المتّخذة أثناء تنفيذ الأوامر الملكية الصادرة بمنع التجول وتعليق الدوام للحد من تطورات جائحة كورونا العالمية.

وأكد أمير عسير على ضرورة الموازنة بين تنفيذ الأوامر الملكية والإجراءات الوقائية من جهة، وضمان استمرار العمل في تقديم الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة دون تعثر من جهة أخرى.

واطلع على الخطط الاحترازية لقطاعَي الكهرباء والمياه بالمنطقة، في زيارة لمقر إدارة شركة كهرباء عسير، والمديرية العامة لخدمات المياه.

وناقش أمير منطقة عسير الخدمات المقدمة والإجراءات الوقائية المنفّذة التي تضمن سلامة الموظف وتقديم الخدمة للمستفيد، عبر القنوات الرسمية والخدمات الإلكترونية.

وأكد استعداد إمارة المنطقة لتقديم كافة أشكال الدعم لتنفيذ تلك الإجراءات، بما يضمن استمرار العمل وتقديم الخدمات بالجودة العالية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,600
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,293
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,090
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,622

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة