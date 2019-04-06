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شاهد .. سفير المملكة لدى اليابان يسلّم أوراق اعتماده للإمبراطور

نقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد وتمنياتهما بالتقـدم والازدهار

استقبل الإمبراطور أكيهيتو؛ إمبراطور اليابان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي؛ الذي سلّم للإمبراطور أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى دولة اليابان؛ وذلك في القصر الإمبراطوري في طوكيو.

ورحب الإمبراطور أكيهيتو؛ بالسفير "الفهادي"؛ متمنياً له التوفيق والنجاح، ومؤكداً حرص اليابان على تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.

من جانبه، نقل "الفهادي"؛ للإمبراطور، تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وتمنياتهما لليابان بالمزيد من الازدهار والتقدم.

يُشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيقي سيكو؛ حضر الاستقبال ومراسم الاعتماد.

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شاهد .. سفير المملكة لدى اليابان يسلّم أوراق اعتماده للإمبراطور
سبق

استقبل الإمبراطور أكيهيتو؛ إمبراطور اليابان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي؛ الذي سلّم للإمبراطور أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى دولة اليابان؛ وذلك في القصر الإمبراطوري في طوكيو.

ورحب الإمبراطور أكيهيتو؛ بالسفير "الفهادي"؛ متمنياً له التوفيق والنجاح، ومؤكداً حرص اليابان على تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.

من جانبه، نقل "الفهادي"؛ للإمبراطور، تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وتمنياتهما لليابان بالمزيد من الازدهار والتقدم.

يُشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيقي سيكو؛ حضر الاستقبال ومراسم الاعتماد.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
12:06 PM

شاهد .. سفير المملكة لدى اليابان يسلّم أوراق اعتماده للإمبراطور

نقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد وتمنياتهما بالتقـدم والازدهار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل الإمبراطور أكيهيتو؛ إمبراطور اليابان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي؛ الذي سلّم للإمبراطور أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى دولة اليابان؛ وذلك في القصر الإمبراطوري في طوكيو.

ورحب الإمبراطور أكيهيتو؛ بالسفير "الفهادي"؛ متمنياً له التوفيق والنجاح، ومؤكداً حرص اليابان على تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.

من جانبه، نقل "الفهادي"؛ للإمبراطور، تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وتمنياتهما لليابان بالمزيد من الازدهار والتقدم.

يُشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيقي سيكو؛ حضر الاستقبال ومراسم الاعتماد.

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