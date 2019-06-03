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تحذير خطير من مايكروسوفت... "ويندوز" قد يحتال عليكم

أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تحذيرًا خطيرًا من نظام تشغيل "ويندوز 10" الخاص بها، من أنه قد يتضمن ثغرة خطيرة تسمح بتسلل برمجيات خبيثة إلى مستخدميها.

وحذرت الشركة الأمريكية من أن عددًا من البرمجيات الخبيثة، تهاجم عددًا من برامجها الرئيسية، ما قد يظهر إعلانات مزيفة للمستخدمين، قد توقعهم فريسة في يد الهاكرز، الذي قد يستفيدون بذلك في سرقة بياناتهم أو إجراء عمليات شراء وهمية بدلاً منهم أو حتى تدمير نظام "ويندوز" كاملاً.

وطالبت مايكروسوفت المستخدمين بتحديث نظام "ويندوز" لمنع الوقوع ضحية هجمات مماثلة لهجوم الفدية العالمي "WannaCry"، الذي أصاب قبل نحو عامين مئات الآلاف من الحواسيب، وتسبب في اضطرابات في المصانع، والمستشفيات، والمتاجر، والمدارس، في أكثر من 150 دولة.

وأشارت إلى أن تلك الثغرة قادرة على التحول إلى "دودة شبكية"، يمكن أن تسمح للمهاجمين بتشغيل التعليمات البرمجية عن بُعد، على أي جهاز معرض للخطر، وذلك على غرار البرمجيات الخبيثة، وبرمجيات الفدية".

كما أن الثغرة الأمنية المعروفة باسم "بلوكيب" قادرة على السماح للبرمجيات الخبيثة بالانتشار إلى أجهزة الحاسوب الأخرى التي على الشبكة نفسها بطريقة مشابهة لبرمجية "WannaCry الضارة"، التي انتشرت في جميع أنحاء العالم في 2017، وتسببت في أضرار بمليارات الدولارات.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تحذير خطير من مايكروسوفت... "ويندوز" قد يحتال عليكم
سبق

أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تحذيرًا خطيرًا من نظام تشغيل "ويندوز 10" الخاص بها، من أنه قد يتضمن ثغرة خطيرة تسمح بتسلل برمجيات خبيثة إلى مستخدميها.

وحذرت الشركة الأمريكية من أن عددًا من البرمجيات الخبيثة، تهاجم عددًا من برامجها الرئيسية، ما قد يظهر إعلانات مزيفة للمستخدمين، قد توقعهم فريسة في يد الهاكرز، الذي قد يستفيدون بذلك في سرقة بياناتهم أو إجراء عمليات شراء وهمية بدلاً منهم أو حتى تدمير نظام "ويندوز" كاملاً.

وطالبت مايكروسوفت المستخدمين بتحديث نظام "ويندوز" لمنع الوقوع ضحية هجمات مماثلة لهجوم الفدية العالمي "WannaCry"، الذي أصاب قبل نحو عامين مئات الآلاف من الحواسيب، وتسبب في اضطرابات في المصانع، والمستشفيات، والمتاجر، والمدارس، في أكثر من 150 دولة.

وأشارت إلى أن تلك الثغرة قادرة على التحول إلى "دودة شبكية"، يمكن أن تسمح للمهاجمين بتشغيل التعليمات البرمجية عن بُعد، على أي جهاز معرض للخطر، وذلك على غرار البرمجيات الخبيثة، وبرمجيات الفدية".

كما أن الثغرة الأمنية المعروفة باسم "بلوكيب" قادرة على السماح للبرمجيات الخبيثة بالانتشار إلى أجهزة الحاسوب الأخرى التي على الشبكة نفسها بطريقة مشابهة لبرمجية "WannaCry الضارة"، التي انتشرت في جميع أنحاء العالم في 2017، وتسببت في أضرار بمليارات الدولارات.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
05:08 PM

تحذير خطير من مايكروسوفت... "ويندوز" قد يحتال عليكم

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تحذيرًا خطيرًا من نظام تشغيل "ويندوز 10" الخاص بها، من أنه قد يتضمن ثغرة خطيرة تسمح بتسلل برمجيات خبيثة إلى مستخدميها.

وحذرت الشركة الأمريكية من أن عددًا من البرمجيات الخبيثة، تهاجم عددًا من برامجها الرئيسية، ما قد يظهر إعلانات مزيفة للمستخدمين، قد توقعهم فريسة في يد الهاكرز، الذي قد يستفيدون بذلك في سرقة بياناتهم أو إجراء عمليات شراء وهمية بدلاً منهم أو حتى تدمير نظام "ويندوز" كاملاً.

وطالبت مايكروسوفت المستخدمين بتحديث نظام "ويندوز" لمنع الوقوع ضحية هجمات مماثلة لهجوم الفدية العالمي "WannaCry"، الذي أصاب قبل نحو عامين مئات الآلاف من الحواسيب، وتسبب في اضطرابات في المصانع، والمستشفيات، والمتاجر، والمدارس، في أكثر من 150 دولة.

وأشارت إلى أن تلك الثغرة قادرة على التحول إلى "دودة شبكية"، يمكن أن تسمح للمهاجمين بتشغيل التعليمات البرمجية عن بُعد، على أي جهاز معرض للخطر، وذلك على غرار البرمجيات الخبيثة، وبرمجيات الفدية".

كما أن الثغرة الأمنية المعروفة باسم "بلوكيب" قادرة على السماح للبرمجيات الخبيثة بالانتشار إلى أجهزة الحاسوب الأخرى التي على الشبكة نفسها بطريقة مشابهة لبرمجية "WannaCry الضارة"، التي انتشرت في جميع أنحاء العالم في 2017، وتسببت في أضرار بمليارات الدولارات.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,284
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