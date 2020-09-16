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النادي الأدبي بالرياض يقيم مسابقة "للمجد والعلياء" بمناسبة اليوم الوطني

تصل قيمة جوائزها لـ15 ألف ريال

أعلن النادي الأدبي بالرياض عن مسابقة "للمجد والعلياء" للشعر المغنى، والتي يتنافس فيها الشعراء على كتابة ثلاث لوحات شعرية وطنية "أوبريت" من الشعر الفصيح الموزون عن توحيد المملكة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، واستتباب الأمن الأمان والتنمية الشاملة في هذا الوطن وتجديد الولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، لجهودهما في مواجهة التحديات والأزمات التي مرت بها المنطقة والعالم، وتحية ولاء من العاصمة الرياض وناديها الأدبي للوطن والقيادة، حيث وتبلغ مجموع جوائز هذه المسابقة خمسة عشر ألف ريال موزعة على ثلاث جوائز.

وبين رئيس مجلس إدارة النادي صالح المحمود، أن النادي الأدبي بالرياض حريص دائماً على مواكبة اليوم الوطني بالفعاليات الثقافية والأدبية الوطنية التي تستحضر عظمة هذا الوطن وأمجاده وتاريخه المشرف واستعراض سيرة الموحد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وهذه المسابقة هي جزء مما سيقدمه النادي خلال هذه الأيام وخصص لها عدة جوائز حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على سبعة آلاف ريال، والمركز الثاني خمسة آلاف ريال، والمركز الثالث ثلاثة آلاف ريال.

وأشار رئيس لجنة الاحتفال باليوم الوطني في النادي عبدالرحمن بن إبراهيم الجاسر، إلى أن هذه المسابقة تأتي ضمن تفعيل الحراك الثقافي الوطني ودفع الشعراء والشاعرات من أبناء الوطن للمشاركة الوجدانية والتعبير عن ولائهم وحبهم لهذا الوطن من خلال الشعر.

وسيقوم النادي بالإشراف على تسجيل النص الفائز وتلحينه وبثه من خلال القنوات المرئية والمسموعة، داعيا المبدعين والمبدعات إلى المشاركة في هذه الاحتفالية الوطنية.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النادي الأدبي بالرياض يقيم مسابقة "للمجد والعلياء" بمناسبة اليوم الوطني
سبق

أعلن النادي الأدبي بالرياض عن مسابقة "للمجد والعلياء" للشعر المغنى، والتي يتنافس فيها الشعراء على كتابة ثلاث لوحات شعرية وطنية "أوبريت" من الشعر الفصيح الموزون عن توحيد المملكة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، واستتباب الأمن الأمان والتنمية الشاملة في هذا الوطن وتجديد الولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، لجهودهما في مواجهة التحديات والأزمات التي مرت بها المنطقة والعالم، وتحية ولاء من العاصمة الرياض وناديها الأدبي للوطن والقيادة، حيث وتبلغ مجموع جوائز هذه المسابقة خمسة عشر ألف ريال موزعة على ثلاث جوائز.

وبين رئيس مجلس إدارة النادي صالح المحمود، أن النادي الأدبي بالرياض حريص دائماً على مواكبة اليوم الوطني بالفعاليات الثقافية والأدبية الوطنية التي تستحضر عظمة هذا الوطن وأمجاده وتاريخه المشرف واستعراض سيرة الموحد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وهذه المسابقة هي جزء مما سيقدمه النادي خلال هذه الأيام وخصص لها عدة جوائز حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على سبعة آلاف ريال، والمركز الثاني خمسة آلاف ريال، والمركز الثالث ثلاثة آلاف ريال.

وأشار رئيس لجنة الاحتفال باليوم الوطني في النادي عبدالرحمن بن إبراهيم الجاسر، إلى أن هذه المسابقة تأتي ضمن تفعيل الحراك الثقافي الوطني ودفع الشعراء والشاعرات من أبناء الوطن للمشاركة الوجدانية والتعبير عن ولائهم وحبهم لهذا الوطن من خلال الشعر.

وسيقوم النادي بالإشراف على تسجيل النص الفائز وتلحينه وبثه من خلال القنوات المرئية والمسموعة، داعيا المبدعين والمبدعات إلى المشاركة في هذه الاحتفالية الوطنية.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
04:38 PM

النادي الأدبي بالرياض يقيم مسابقة "للمجد والعلياء" بمناسبة اليوم الوطني

تصل قيمة جوائزها لـ15 ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن النادي الأدبي بالرياض عن مسابقة "للمجد والعلياء" للشعر المغنى، والتي يتنافس فيها الشعراء على كتابة ثلاث لوحات شعرية وطنية "أوبريت" من الشعر الفصيح الموزون عن توحيد المملكة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، واستتباب الأمن الأمان والتنمية الشاملة في هذا الوطن وتجديد الولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، لجهودهما في مواجهة التحديات والأزمات التي مرت بها المنطقة والعالم، وتحية ولاء من العاصمة الرياض وناديها الأدبي للوطن والقيادة، حيث وتبلغ مجموع جوائز هذه المسابقة خمسة عشر ألف ريال موزعة على ثلاث جوائز.

وبين رئيس مجلس إدارة النادي صالح المحمود، أن النادي الأدبي بالرياض حريص دائماً على مواكبة اليوم الوطني بالفعاليات الثقافية والأدبية الوطنية التي تستحضر عظمة هذا الوطن وأمجاده وتاريخه المشرف واستعراض سيرة الموحد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وهذه المسابقة هي جزء مما سيقدمه النادي خلال هذه الأيام وخصص لها عدة جوائز حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على سبعة آلاف ريال، والمركز الثاني خمسة آلاف ريال، والمركز الثالث ثلاثة آلاف ريال.

وأشار رئيس لجنة الاحتفال باليوم الوطني في النادي عبدالرحمن بن إبراهيم الجاسر، إلى أن هذه المسابقة تأتي ضمن تفعيل الحراك الثقافي الوطني ودفع الشعراء والشاعرات من أبناء الوطن للمشاركة الوجدانية والتعبير عن ولائهم وحبهم لهذا الوطن من خلال الشعر.

وسيقوم النادي بالإشراف على تسجيل النص الفائز وتلحينه وبثه من خلال القنوات المرئية والمسموعة، داعيا المبدعين والمبدعات إلى المشاركة في هذه الاحتفالية الوطنية.

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