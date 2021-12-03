تتواصل الأزمة بين نادي النصر والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في ظل انتهاء العلاقة بين الجانبَيْن في الوقت الحالي. وكان النصر قد أعلن بشكل رسمي يوم 23 نوفمبر الماضي فسخ تعاقده مع حمدالله، مؤكدًا أنه يحتفظ بحقوقه المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة. وذكرت تقارير إعلامية أن إدارة نادي النصر رفضت جميع المحاولات من أجل حل المشكلات وديًّا مع لاعب الفريق السابق وعودته للعب مرة أخرى بقميص العالمي. وقرر حمدالله السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومغادرة السعودية بعد أن فشلت المساعي التي قام بها من أجل العودة مجددًا للفريق. وينوي النصر المطالبة بالحصول على قيمة كسر العقد؛ إذ سيرفع شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد اللاعب. من جانبه، بدأ وكيل حمدالله مناقشة العديد من العروض المقدَّمة للاعب من الدوريات الأوروبية؛ إذ يفضل اللاعب عدم الاستمرار في الملاعب العربية، ويفكر في خطوة اللعب في أوروبا. الجدير بالذكر أن حمدالله البالغ من العمر 30 عامًا لعب في صفوف النصر منذ أغسطس 2018 قادمًا من الريان القطري، وشارك مع الفريق في 109 لقاءات في مختلف المسابقات، وأحرز 115 هدفًا، وحصد 3 ألقاب بواقع بطولتَي السوبر المحلي ولقب الدوري السعودي. وفي سياق متصل واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الجمعة تدريباتهم اليومية خلال فترة التوقف الحالية استعدادًا لاستئناف المنافسات. وانطلقت الحصة التدريبية تحت إشراف المدرب البرازيلي المؤقت مارسيلو بتمارين لياقية باستخدام الحواجز والأقماع، ثم الجري حول الملعب، بعدها طبَّق اللاعبون تمريرات بينية، إلى جانب تمارين تكتيكية، قبل أن يختتم المدرب المران بمناورة على منتصف الملعب.

"حمدالله" و"النصر": الأزمة تستمر.. والفريق يواصل التحضير خلال فترة التوقف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-03 تتواصل الأزمة بين نادي النصر والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في ظل انتهاء العلاقة بين الجانبَيْن في الوقت الحالي.



وكان النصر قد أعلن بشكل رسمي يوم 23 نوفمبر الماضي فسخ تعاقده مع حمدالله، مؤكدًا أنه يحتفظ بحقوقه المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.



وذكرت تقارير إعلامية أن إدارة نادي النصر رفضت جميع المحاولات من أجل حل المشكلات وديًّا مع لاعب الفريق السابق وعودته للعب مرة أخرى بقميص العالمي.



وقرر حمدالله السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومغادرة السعودية بعد أن فشلت المساعي التي قام بها من أجل العودة مجددًا للفريق.



وينوي النصر المطالبة بالحصول على قيمة كسر العقد؛ إذ سيرفع شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد اللاعب.



من جانبه، بدأ وكيل حمدالله مناقشة العديد من العروض المقدَّمة للاعب من الدوريات الأوروبية؛ إذ يفضل اللاعب عدم الاستمرار في الملاعب العربية، ويفكر في خطوة اللعب في أوروبا.



الجدير بالذكر أن حمدالله البالغ من العمر 30 عامًا لعب في صفوف النصر منذ أغسطس 2018 قادمًا من الريان القطري، وشارك مع الفريق في 109 لقاءات في مختلف المسابقات، وأحرز 115 هدفًا، وحصد 3 ألقاب بواقع بطولتَي السوبر المحلي ولقب الدوري السعودي.



وفي سياق متصل واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الجمعة تدريباتهم اليومية خلال فترة التوقف الحالية استعدادًا لاستئناف المنافسات.



وانطلقت الحصة التدريبية تحت إشراف المدرب البرازيلي المؤقت مارسيلو بتمارين لياقية باستخدام الحواجز والأقماع، ثم الجري حول الملعب، بعدها طبَّق اللاعبون تمريرات بينية، إلى جانب تمارين تكتيكية، قبل أن يختتم المدرب المران بمناورة على منتصف الملعب.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443 11:17 PM

"حمدالله" و"النصر": الأزمة تستمر.. والفريق يواصل التحضير خلال فترة التوقف بعد تقارير عن رفض جميع المحاولات لحل المشكلات وديًّا





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تتواصل الأزمة بين نادي النصر والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في ظل انتهاء العلاقة بين الجانبَيْن في الوقت الحالي.



وكان النصر قد أعلن بشكل رسمي يوم 23 نوفمبر الماضي فسخ تعاقده مع حمدالله، مؤكدًا أنه يحتفظ بحقوقه المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.



وذكرت تقارير إعلامية أن إدارة نادي النصر رفضت جميع المحاولات من أجل حل المشكلات وديًّا مع لاعب الفريق السابق وعودته للعب مرة أخرى بقميص العالمي.



وقرر حمدالله السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومغادرة السعودية بعد أن فشلت المساعي التي قام بها من أجل العودة مجددًا للفريق.



وينوي النصر المطالبة بالحصول على قيمة كسر العقد؛ إذ سيرفع شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد اللاعب.



من جانبه، بدأ وكيل حمدالله مناقشة العديد من العروض المقدَّمة للاعب من الدوريات الأوروبية؛ إذ يفضل اللاعب عدم الاستمرار في الملاعب العربية، ويفكر في خطوة اللعب في أوروبا.



الجدير بالذكر أن حمدالله البالغ من العمر 30 عامًا لعب في صفوف النصر منذ أغسطس 2018 قادمًا من الريان القطري، وشارك مع الفريق في 109 لقاءات في مختلف المسابقات، وأحرز 115 هدفًا، وحصد 3 ألقاب بواقع بطولتَي السوبر المحلي ولقب الدوري السعودي.



وفي سياق متصل واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الجمعة تدريباتهم اليومية خلال فترة التوقف الحالية استعدادًا لاستئناف المنافسات.



وانطلقت الحصة التدريبية تحت إشراف المدرب البرازيلي المؤقت مارسيلو بتمارين لياقية باستخدام الحواجز والأقماع، ثم الجري حول الملعب، بعدها طبَّق اللاعبون تمريرات بينية، إلى جانب تمارين تكتيكية، قبل أن يختتم المدرب المران بمناورة على منتصف الملعب.