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"الكهموس": المملكة بذلت وما زالت تبذل قصارى جهدها لاجتثاث "آفة الفساد" المدمرة

أكد: السعودية تؤكد اهتمامها في تعزيز أواصر التعاون الدولي لمكافحتها

أكدت المملكة العربية السعودية أن مكافحة الفساد تستدعي من الجميع حشد الجهود وتعزيز أواصر التعاون على جميع الأصعدة لمكافحة هذه الآفة بصورها وأشكالها كافة.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ في المدة من 13 - 17 ديسمبر الجاري.
وأوضح أن حكومة المملكة تولي اهتمامها في مسألة التعاون الدولي إزاء مكافحة الفساد، وبذلت وما زالت تبذل قصارى جهدها في سبيل اجتثاث تلك الآفة المدمرة.
وبين أن المملكة أطلقت "مبادرة الرياض" الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، والمسماة بشبكة GlobE، مشيراً إلى أن المبادرة حظيت بترحيب الدول كافة، ضمن الإعلان السياسي الصادر عن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك ضمن بيان قادة دول مجموعة العشرين في قمة روما 2021، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام الدول بمسألة تعزيز التعاون الدولي بين أجهزتها المعنية بمكافحة الفساد.
ودعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جميع الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للانضمام للشبكة والاستفادة منها ومن أدواتها على أكمل وجه.
وأكد في ختام الكلمة "عن وفاء المملكة العربية السعودية بما ورد في بيان الرياض من خلال صدور مرسوم ملكي بتاريخ 2 ديسمبر 2021م للمصادقة على تعديل نظام مكافحة الرشوة، لتجريم رشوة الموظف العمومي الأجنبي فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية ".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الكهموس": المملكة بذلت وما زالت تبذل قصارى جهدها لاجتثاث "آفة الفساد" المدمرة
سبق

أكدت المملكة العربية السعودية أن مكافحة الفساد تستدعي من الجميع حشد الجهود وتعزيز أواصر التعاون على جميع الأصعدة لمكافحة هذه الآفة بصورها وأشكالها كافة.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ في المدة من 13 - 17 ديسمبر الجاري.
وأوضح أن حكومة المملكة تولي اهتمامها في مسألة التعاون الدولي إزاء مكافحة الفساد، وبذلت وما زالت تبذل قصارى جهدها في سبيل اجتثاث تلك الآفة المدمرة.
وبين أن المملكة أطلقت "مبادرة الرياض" الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، والمسماة بشبكة GlobE، مشيراً إلى أن المبادرة حظيت بترحيب الدول كافة، ضمن الإعلان السياسي الصادر عن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك ضمن بيان قادة دول مجموعة العشرين في قمة روما 2021، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام الدول بمسألة تعزيز التعاون الدولي بين أجهزتها المعنية بمكافحة الفساد.
ودعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جميع الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للانضمام للشبكة والاستفادة منها ومن أدواتها على أكمل وجه.
وأكد في ختام الكلمة "عن وفاء المملكة العربية السعودية بما ورد في بيان الرياض من خلال صدور مرسوم ملكي بتاريخ 2 ديسمبر 2021م للمصادقة على تعديل نظام مكافحة الرشوة، لتجريم رشوة الموظف العمومي الأجنبي فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية ".

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
10:09 PM

"الكهموس": المملكة بذلت وما زالت تبذل قصارى جهدها لاجتثاث "آفة الفساد" المدمرة

أكد: السعودية تؤكد اهتمامها في تعزيز أواصر التعاون الدولي لمكافحتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت المملكة العربية السعودية أن مكافحة الفساد تستدعي من الجميع حشد الجهود وتعزيز أواصر التعاون على جميع الأصعدة لمكافحة هذه الآفة بصورها وأشكالها كافة.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ في المدة من 13 - 17 ديسمبر الجاري.
وأوضح أن حكومة المملكة تولي اهتمامها في مسألة التعاون الدولي إزاء مكافحة الفساد، وبذلت وما زالت تبذل قصارى جهدها في سبيل اجتثاث تلك الآفة المدمرة.
وبين أن المملكة أطلقت "مبادرة الرياض" الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، والمسماة بشبكة GlobE، مشيراً إلى أن المبادرة حظيت بترحيب الدول كافة، ضمن الإعلان السياسي الصادر عن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك ضمن بيان قادة دول مجموعة العشرين في قمة روما 2021، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام الدول بمسألة تعزيز التعاون الدولي بين أجهزتها المعنية بمكافحة الفساد.
ودعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جميع الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للانضمام للشبكة والاستفادة منها ومن أدواتها على أكمل وجه.
وأكد في ختام الكلمة "عن وفاء المملكة العربية السعودية بما ورد في بيان الرياض من خلال صدور مرسوم ملكي بتاريخ 2 ديسمبر 2021م للمصادقة على تعديل نظام مكافحة الرشوة، لتجريم رشوة الموظف العمومي الأجنبي فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية ".

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