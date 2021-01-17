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بعد الشرقية.. مكة تحتل المركز الثاني بمؤشر أداء الأطباء بتطبيق "صحة"

يظهر عدد الاستشارات المغلقة التي من خلالها تم تقديم الاستشارة الطبية

احتلت مكة المكرمة المركز الثاني بعد الشرقية في مؤشرات أداء الأطباء في تطبيق صحة للمناطق من 1 يناير 2021 إلى 12 يناير 2021م.

وتفصيلًا: يظهر المؤشر أداء الأطباء في الرد على الاستفسارات التي ترد على تطبيق صحتي على مستوى وزارة الصحة.

ويتم رصد الاستشارات الواردة على مدار الساعة؛ حيث إن المؤشر يظهر عدد الاستشارات المغلقة التي من خلالها تم تقديم الاستشارة الطبية من خلال الأطباء المتخصصين للرد على الاستفسارات والاستشارات فيما يخص النواحي الطبية وتوجيه المستفيد بطريقة صحية في سبيل العلاج أو الوقاية، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالصحة.

وجاءت المناطق بحسب الترتيب على النحو الآتي: الشرقية أولاً ثم مكة ثانياً والقصيم ثالثاً والأحساء رابعاً والمدينة المنورة خامساً وعسير سادساً، ثم تبوك سابعاً ثم الحدود الشمالية ثامناً والجوف تاسعاً، وفي المركز العاشر جاءت جازان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد الشرقية.. مكة تحتل المركز الثاني بمؤشر أداء الأطباء بتطبيق "صحة"
سبق

احتلت مكة المكرمة المركز الثاني بعد الشرقية في مؤشرات أداء الأطباء في تطبيق صحة للمناطق من 1 يناير 2021 إلى 12 يناير 2021م.

وتفصيلًا: يظهر المؤشر أداء الأطباء في الرد على الاستفسارات التي ترد على تطبيق صحتي على مستوى وزارة الصحة.

ويتم رصد الاستشارات الواردة على مدار الساعة؛ حيث إن المؤشر يظهر عدد الاستشارات المغلقة التي من خلالها تم تقديم الاستشارة الطبية من خلال الأطباء المتخصصين للرد على الاستفسارات والاستشارات فيما يخص النواحي الطبية وتوجيه المستفيد بطريقة صحية في سبيل العلاج أو الوقاية، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالصحة.

وجاءت المناطق بحسب الترتيب على النحو الآتي: الشرقية أولاً ثم مكة ثانياً والقصيم ثالثاً والأحساء رابعاً والمدينة المنورة خامساً وعسير سادساً، ثم تبوك سابعاً ثم الحدود الشمالية ثامناً والجوف تاسعاً، وفي المركز العاشر جاءت جازان.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
09:15 PM

بعد الشرقية.. مكة تحتل المركز الثاني بمؤشر أداء الأطباء بتطبيق "صحة"

يظهر عدد الاستشارات المغلقة التي من خلالها تم تقديم الاستشارة الطبية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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احتلت مكة المكرمة المركز الثاني بعد الشرقية في مؤشرات أداء الأطباء في تطبيق صحة للمناطق من 1 يناير 2021 إلى 12 يناير 2021م.

وتفصيلًا: يظهر المؤشر أداء الأطباء في الرد على الاستفسارات التي ترد على تطبيق صحتي على مستوى وزارة الصحة.

ويتم رصد الاستشارات الواردة على مدار الساعة؛ حيث إن المؤشر يظهر عدد الاستشارات المغلقة التي من خلالها تم تقديم الاستشارة الطبية من خلال الأطباء المتخصصين للرد على الاستفسارات والاستشارات فيما يخص النواحي الطبية وتوجيه المستفيد بطريقة صحية في سبيل العلاج أو الوقاية، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالصحة.

وجاءت المناطق بحسب الترتيب على النحو الآتي: الشرقية أولاً ثم مكة ثانياً والقصيم ثالثاً والأحساء رابعاً والمدينة المنورة خامساً وعسير سادساً، ثم تبوك سابعاً ثم الحدود الشمالية ثامناً والجوف تاسعاً، وفي المركز العاشر جاءت جازان.

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