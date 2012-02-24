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"البلدية" تنفذ 25175 جولة رقابية وتوعوية للوقاية من كورونا

على الأنشطة الغذائية والأسواق والمراكز التجارية في جميع مناطق المملكة

واصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جولاتها التفتيشية المكثفة على الأنشطة الغذائية والأسواق والمراكز التجارية في جميع مناطق المملكة، وذلك لتعزيز الرقابة الميدانية والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار العدوى وفيروس كورونا المستجد كوفيد–19.

وأوضحت الوزارة أن الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات التابعة لها تركز على التوعية بضرورة التقيد بالإجراءات وتوفير الكمامات والمعقمات والملصقات الإرشادية وقياس درجة الحرارة للزوار وتوفر الملصقات المحددة لأماكن الوقوف وتطبيق التباعد الجسدي، وعدم التزاحم على المداخل والمخارج، علاوة على تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها.

وأشارت إلى تنفيذ 25175 جولة رقابية خلال يوم أمس الثلاثاء؛ بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، لإيجـاد بيئة آمنة للمتسوقين والعاملين فيها، وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وأفادت بأن الجولات الرقابية الميدانية أسفرت عن رصد 1553 مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق الأنشطة التي لم توفر وسائل الوقاية من انتشار العدوى، أو تهاونت في تطبيقها، حيث تم تنفيذ 558 إغلاقاً بحق المنشآت المخالفة.

وأوضحت أن الدور الرقابي الذي تقوم به الأمانات وبلدياتها الفرعية يُعزّز من الوقاية من انتقال العدوى ويحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج المخصصة لمكافحة العدوى، التي تشمل برامج للنظافة والإصحاح البيئي، والتعقيم، وتطبيق الاحترازات.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حرصها على مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق الأنشطة الغذائية والتجارية للبروتوكولات الصحية للحد من انتشار الفيروس التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

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"البلدية" تنفذ 25175 جولة رقابية وتوعوية للوقاية من كورونا
سبق

واصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جولاتها التفتيشية المكثفة على الأنشطة الغذائية والأسواق والمراكز التجارية في جميع مناطق المملكة، وذلك لتعزيز الرقابة الميدانية والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار العدوى وفيروس كورونا المستجد كوفيد–19.

وأوضحت الوزارة أن الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات التابعة لها تركز على التوعية بضرورة التقيد بالإجراءات وتوفير الكمامات والمعقمات والملصقات الإرشادية وقياس درجة الحرارة للزوار وتوفر الملصقات المحددة لأماكن الوقوف وتطبيق التباعد الجسدي، وعدم التزاحم على المداخل والمخارج، علاوة على تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها.

وأشارت إلى تنفيذ 25175 جولة رقابية خلال يوم أمس الثلاثاء؛ بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، لإيجـاد بيئة آمنة للمتسوقين والعاملين فيها، وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وأفادت بأن الجولات الرقابية الميدانية أسفرت عن رصد 1553 مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق الأنشطة التي لم توفر وسائل الوقاية من انتشار العدوى، أو تهاونت في تطبيقها، حيث تم تنفيذ 558 إغلاقاً بحق المنشآت المخالفة.

وأوضحت أن الدور الرقابي الذي تقوم به الأمانات وبلدياتها الفرعية يُعزّز من الوقاية من انتقال العدوى ويحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج المخصصة لمكافحة العدوى، التي تشمل برامج للنظافة والإصحاح البيئي، والتعقيم، وتطبيق الاحترازات.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حرصها على مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق الأنشطة الغذائية والتجارية للبروتوكولات الصحية للحد من انتشار الفيروس التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
06:46 PM

"البلدية" تنفذ 25175 جولة رقابية وتوعوية للوقاية من كورونا

على الأنشطة الغذائية والأسواق والمراكز التجارية في جميع مناطق المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جولاتها التفتيشية المكثفة على الأنشطة الغذائية والأسواق والمراكز التجارية في جميع مناطق المملكة، وذلك لتعزيز الرقابة الميدانية والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار العدوى وفيروس كورونا المستجد كوفيد–19.

وأوضحت الوزارة أن الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات التابعة لها تركز على التوعية بضرورة التقيد بالإجراءات وتوفير الكمامات والمعقمات والملصقات الإرشادية وقياس درجة الحرارة للزوار وتوفر الملصقات المحددة لأماكن الوقوف وتطبيق التباعد الجسدي، وعدم التزاحم على المداخل والمخارج، علاوة على تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها.

وأشارت إلى تنفيذ 25175 جولة رقابية خلال يوم أمس الثلاثاء؛ بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، لإيجـاد بيئة آمنة للمتسوقين والعاملين فيها، وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وأفادت بأن الجولات الرقابية الميدانية أسفرت عن رصد 1553 مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق الأنشطة التي لم توفر وسائل الوقاية من انتشار العدوى، أو تهاونت في تطبيقها، حيث تم تنفيذ 558 إغلاقاً بحق المنشآت المخالفة.

وأوضحت أن الدور الرقابي الذي تقوم به الأمانات وبلدياتها الفرعية يُعزّز من الوقاية من انتقال العدوى ويحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج المخصصة لمكافحة العدوى، التي تشمل برامج للنظافة والإصحاح البيئي، والتعقيم، وتطبيق الاحترازات.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حرصها على مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق الأنشطة الغذائية والتجارية للبروتوكولات الصحية للحد من انتشار الفيروس التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

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