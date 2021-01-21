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العراق يسجل 809 إصابات جديدة بـ"كورونا"

9 وفيات ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 12,977

سجّل العراق، خلال الساعات الـ24 الماضية، 809 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 611,407 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 12,977، فيما تم تسجيل 1805 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 576,725 حالة.

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العراق يسجل 809 إصابات جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجّل العراق، خلال الساعات الـ24 الماضية، 809 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 611,407 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 12,977، فيما تم تسجيل 1805 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 576,725 حالة.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
05:20 PM

العراق يسجل 809 إصابات جديدة بـ"كورونا"

9 وفيات ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 12,977

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل العراق، خلال الساعات الـ24 الماضية، 809 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 611,407 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 12,977، فيما تم تسجيل 1805 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 576,725 حالة.

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