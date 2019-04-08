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الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمّر طائرة من دون طيار معادية باتجاه عسير

"المالكي" يحذر من استهداف المدنيين.. ويؤكد اتخاذ التحالف الإجراءات الرادعة والحازمة

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في تمام الساعة (2050) بالتوقيت المحلي من مساء الأحد، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسمًا غير معرّف باتجاه الأعيان المدنية بمنطقة عسير وتم التعامل مع الهدف بحسب قواعد الاشتباك وتدميرها.

وأوضح العقيد المالكي، أنه لم ينتج - ولله الحمد - تسجيل أي إصابات أو أضرار نتيجة اعتراض الطائرة المعادية (الحوثية) حتى وقت إعداد هذا البيان.

وأشار المالكي، إلى أن استمرار المحاولات المتكررة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين من خلال هجمات الطائرات من دون طيار، وكذلك الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، واتخاذ محافظة الحديدة تحديدًا نقطة لانطلاق هذه العمليات الإرهابية والعدائية يأتي في الوقت الذي تلتزم فيه قيادة قوات التحالف بوقف إطلاق النار بالحديدة تمشيًا بنصوص اتفاق (استوكهولم)، وأن الميليشيا بهذه الأعمال الإرهابية تسعى لاستفزاز قوات التحالف لتنفيذ عمل عسكري بمحافظة الحديدة.

وأكد العقيد المالكي، التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بدعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وكذلك رئيس لجنة إعادة الانتشار لإنجاح تنفيذ اتفاق استوكهولم، محذرًا في الوقت نفسه من أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تحذر وبأشد العبارات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة جميع الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمّر طائرة من دون طيار معادية باتجاه عسير
سبق

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في تمام الساعة (2050) بالتوقيت المحلي من مساء الأحد، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسمًا غير معرّف باتجاه الأعيان المدنية بمنطقة عسير وتم التعامل مع الهدف بحسب قواعد الاشتباك وتدميرها.

وأوضح العقيد المالكي، أنه لم ينتج - ولله الحمد - تسجيل أي إصابات أو أضرار نتيجة اعتراض الطائرة المعادية (الحوثية) حتى وقت إعداد هذا البيان.

وأشار المالكي، إلى أن استمرار المحاولات المتكررة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين من خلال هجمات الطائرات من دون طيار، وكذلك الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، واتخاذ محافظة الحديدة تحديدًا نقطة لانطلاق هذه العمليات الإرهابية والعدائية يأتي في الوقت الذي تلتزم فيه قيادة قوات التحالف بوقف إطلاق النار بالحديدة تمشيًا بنصوص اتفاق (استوكهولم)، وأن الميليشيا بهذه الأعمال الإرهابية تسعى لاستفزاز قوات التحالف لتنفيذ عمل عسكري بمحافظة الحديدة.

وأكد العقيد المالكي، التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بدعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وكذلك رئيس لجنة إعادة الانتشار لإنجاح تنفيذ اتفاق استوكهولم، محذرًا في الوقت نفسه من أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تحذر وبأشد العبارات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة جميع الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
02:16 AM
اخر تعديل
08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
02:50 AM

الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمّر طائرة من دون طيار معادية باتجاه عسير

"المالكي" يحذر من استهداف المدنيين.. ويؤكد اتخاذ التحالف الإجراءات الرادعة والحازمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في تمام الساعة (2050) بالتوقيت المحلي من مساء الأحد، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسمًا غير معرّف باتجاه الأعيان المدنية بمنطقة عسير وتم التعامل مع الهدف بحسب قواعد الاشتباك وتدميرها.

وأوضح العقيد المالكي، أنه لم ينتج - ولله الحمد - تسجيل أي إصابات أو أضرار نتيجة اعتراض الطائرة المعادية (الحوثية) حتى وقت إعداد هذا البيان.

وأشار المالكي، إلى أن استمرار المحاولات المتكررة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين من خلال هجمات الطائرات من دون طيار، وكذلك الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، واتخاذ محافظة الحديدة تحديدًا نقطة لانطلاق هذه العمليات الإرهابية والعدائية يأتي في الوقت الذي تلتزم فيه قيادة قوات التحالف بوقف إطلاق النار بالحديدة تمشيًا بنصوص اتفاق (استوكهولم)، وأن الميليشيا بهذه الأعمال الإرهابية تسعى لاستفزاز قوات التحالف لتنفيذ عمل عسكري بمحافظة الحديدة.

وأكد العقيد المالكي، التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بدعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وكذلك رئيس لجنة إعادة الانتشار لإنجاح تنفيذ اتفاق استوكهولم، محذرًا في الوقت نفسه من أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تحذر وبأشد العبارات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة جميع الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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