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تحطم طائرة عسكرية نيجيرية لدى اقترابها من مدرج المطار في أبوجا

تابعة للقوات الجوية

تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية، اليوم، أثناء اقترابها من مدرج المطار في أبوجا.

وقالت المتحدثة باسم سلطة المطار في نيجيريا: إن الطائرة تحطمت أثناء اقترابها من المدرج، مشيرة إلى أنه ليس لديها مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

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تحطم طائرة عسكرية نيجيرية لدى اقترابها من مدرج المطار في أبوجا
سبق

تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية، اليوم، أثناء اقترابها من مدرج المطار في أبوجا.

وقالت المتحدثة باسم سلطة المطار في نيجيريا: إن الطائرة تحطمت أثناء اقترابها من المدرج، مشيرة إلى أنه ليس لديها مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
04:26 PM

تحطم طائرة عسكرية نيجيرية لدى اقترابها من مدرج المطار في أبوجا

تابعة للقوات الجوية

تعبيرية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية، اليوم، أثناء اقترابها من مدرج المطار في أبوجا.

وقالت المتحدثة باسم سلطة المطار في نيجيريا: إن الطائرة تحطمت أثناء اقترابها من المدرج، مشيرة إلى أنه ليس لديها مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

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