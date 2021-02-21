تحطم طائرة عسكرية نيجيرية لدى اقترابها من مدرج المطار في أبوجا

تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية، اليوم، أثناء اقترابها من مدرج المطار في أبوجا.
وقالت المتحدثة باسم سلطة المطار في نيجيريا: إن الطائرة تحطمت أثناء اقترابها من المدرج، مشيرة إلى أنه ليس لديها مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.
تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية، اليوم، أثناء اقترابها من مدرج المطار في أبوجا.
وقالت المتحدثة باسم سلطة المطار في نيجيريا: إن الطائرة تحطمت أثناء اقترابها من المدرج، مشيرة إلى أنه ليس لديها مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.
تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية، اليوم، أثناء اقترابها من مدرج المطار في أبوجا.
وقالت المتحدثة باسم سلطة المطار في نيجيريا: إن الطائرة تحطمت أثناء اقترابها من المدرج، مشيرة إلى أنه ليس لديها مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.
تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية، اليوم، أثناء اقترابها من مدرج المطار في أبوجا.
وقالت المتحدثة باسم سلطة المطار في نيجيريا: إن الطائرة تحطمت أثناء اقترابها من المدرج، مشيرة إلى أنه ليس لديها مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.