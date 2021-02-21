وقالت المتحدثة باسم سلطة المطار في نيجيريا: إن الطائرة تحطمت أثناء اقترابها من المدرج، مشيرة إلى أنه ليس لديها مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية، اليوم، أثناء اقترابها من مدرج المطار في أبوجا.

تحطم طائرة عسكرية نيجيرية لدى اقترابها من مدرج المطار في أبوجا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-21 تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية، اليوم، أثناء اقترابها من مدرج المطار في أبوجا. وقالت المتحدثة باسم سلطة المطار في نيجيريا: إن الطائرة تحطمت أثناء اقترابها من المدرج، مشيرة إلى أنه ليس لديها مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442 04:26 PM

تحطم طائرة عسكرية نيجيرية لدى اقترابها من مدرج المطار في أبوجا تابعة للقوات الجوية





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تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية، اليوم، أثناء اقترابها من مدرج المطار في أبوجا.

وقالت المتحدثة باسم سلطة المطار في نيجيريا: إن الطائرة تحطمت أثناء اقترابها من المدرج، مشيرة إلى أنه ليس لديها مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.