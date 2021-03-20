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"الصحة": تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 271 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 271 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 مارس 2021، تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 384653 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 271 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 374135 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6602 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3916 والحالات الحرجة 587 حالة.

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"الصحة": تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 271 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 مارس 2021، تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 384653 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 271 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 374135 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6602 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3916 والحالات الحرجة 587 حالة.

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
03:35 PM
اخر تعديل
20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
05:05 PM

"الصحة": تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 271 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
7,890

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 مارس 2021، تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 384653 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 271 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 374135 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6602 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3916 والحالات الحرجة 587 حالة.

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