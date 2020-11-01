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"مياه عسير" تنظّم معرضًا لترشيد الاستهلاك بأبها

لرفع الوعي حول ضرورة تغيير سلوكيات استخدامها

نظمت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير، خلال المدة من 22 إلى 26 أكتوبر الجاري، معرضًا للتوعية بترشيد استهلاك المياه، وذلك في مجمع الراشد مول بمدينة أبها، استهدفت من خلاله رفع وعي المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وضرورة تغيير سلوكيات استخدامها.

وأوضح رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية المهندس عبد الله العمري، أنّ فعاليات هذا المعرض تأتي امتدادًا لأنشطة البرنامج الوطني لترشيد المياه "قطرة"، وتزامنًا مع مبادرة ترشيد استهلاك المياه والكهرباء التي أطلقها أمير منطقة عسير في شهر يونيو من هذا العام تحت شعار "بالترشيد نزيد"، ويشكل المعرض رافدًا وقيمة مضافة لما من شأنه تعزيز الوعي بالأمن المائي.

وأشار إلى أن مبادرة البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه "قطرة" تهدف إلى التعريف بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وضرورة تغيير السلوكيات المجتمعية في هذا الإطار، ودعم استخدام الأدوات الصحية المرشّدة، التي تحمل بطاقة ترشيد استهلاك المياه.

وأكد أن تفاعل فئات المجتمع يعد عاملًا مهمًا للوصول إلى قطف ثمار هذا الترشيد، وتعزيز مفاهيم الوفر المائي، والحفاظ على هذه الثروة، داعيًا جميع العملاء الكرام إلى تحديث بياناتهم، والاطلاع بشكلٍ شهري على معدلات الاستهلاك، والرسائل التنبيهية عن زيادة معدلات الاستهلاك من خلال فرع الشركة الإلكتروني (e.nwc.com.sa) والذي سيمكنهم من تنفيذ كافة الخدمات التي يرغبون بها على مدار الساعة.

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"مياه عسير" تنظّم معرضًا لترشيد الاستهلاك بأبها
سبق

نظمت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير، خلال المدة من 22 إلى 26 أكتوبر الجاري، معرضًا للتوعية بترشيد استهلاك المياه، وذلك في مجمع الراشد مول بمدينة أبها، استهدفت من خلاله رفع وعي المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وضرورة تغيير سلوكيات استخدامها.

وأوضح رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية المهندس عبد الله العمري، أنّ فعاليات هذا المعرض تأتي امتدادًا لأنشطة البرنامج الوطني لترشيد المياه "قطرة"، وتزامنًا مع مبادرة ترشيد استهلاك المياه والكهرباء التي أطلقها أمير منطقة عسير في شهر يونيو من هذا العام تحت شعار "بالترشيد نزيد"، ويشكل المعرض رافدًا وقيمة مضافة لما من شأنه تعزيز الوعي بالأمن المائي.

وأشار إلى أن مبادرة البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه "قطرة" تهدف إلى التعريف بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وضرورة تغيير السلوكيات المجتمعية في هذا الإطار، ودعم استخدام الأدوات الصحية المرشّدة، التي تحمل بطاقة ترشيد استهلاك المياه.

وأكد أن تفاعل فئات المجتمع يعد عاملًا مهمًا للوصول إلى قطف ثمار هذا الترشيد، وتعزيز مفاهيم الوفر المائي، والحفاظ على هذه الثروة، داعيًا جميع العملاء الكرام إلى تحديث بياناتهم، والاطلاع بشكلٍ شهري على معدلات الاستهلاك، والرسائل التنبيهية عن زيادة معدلات الاستهلاك من خلال فرع الشركة الإلكتروني (e.nwc.com.sa) والذي سيمكنهم من تنفيذ كافة الخدمات التي يرغبون بها على مدار الساعة.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
05:04 PM

"مياه عسير" تنظّم معرضًا لترشيد الاستهلاك بأبها

لرفع الوعي حول ضرورة تغيير سلوكيات استخدامها

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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نظمت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير، خلال المدة من 22 إلى 26 أكتوبر الجاري، معرضًا للتوعية بترشيد استهلاك المياه، وذلك في مجمع الراشد مول بمدينة أبها، استهدفت من خلاله رفع وعي المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وضرورة تغيير سلوكيات استخدامها.

وأوضح رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية المهندس عبد الله العمري، أنّ فعاليات هذا المعرض تأتي امتدادًا لأنشطة البرنامج الوطني لترشيد المياه "قطرة"، وتزامنًا مع مبادرة ترشيد استهلاك المياه والكهرباء التي أطلقها أمير منطقة عسير في شهر يونيو من هذا العام تحت شعار "بالترشيد نزيد"، ويشكل المعرض رافدًا وقيمة مضافة لما من شأنه تعزيز الوعي بالأمن المائي.

وأشار إلى أن مبادرة البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه "قطرة" تهدف إلى التعريف بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وضرورة تغيير السلوكيات المجتمعية في هذا الإطار، ودعم استخدام الأدوات الصحية المرشّدة، التي تحمل بطاقة ترشيد استهلاك المياه.

وأكد أن تفاعل فئات المجتمع يعد عاملًا مهمًا للوصول إلى قطف ثمار هذا الترشيد، وتعزيز مفاهيم الوفر المائي، والحفاظ على هذه الثروة، داعيًا جميع العملاء الكرام إلى تحديث بياناتهم، والاطلاع بشكلٍ شهري على معدلات الاستهلاك، والرسائل التنبيهية عن زيادة معدلات الاستهلاك من خلال فرع الشركة الإلكتروني (e.nwc.com.sa) والذي سيمكنهم من تنفيذ كافة الخدمات التي يرغبون بها على مدار الساعة.

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