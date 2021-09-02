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لبنان تخطف نقطة ثمينة من الإمارات .. وسوريا تخسر من إيران

ضمن المجموعة الأولى من تصفيات النهائيات لمونديال 2022

فرض المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم التعادل السلبي على مضيفه الإماراتي بملعب زعبيل في دبي في أولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة الأولى في الدور الأخير من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم يوم الخميس.

وحصد كل فريق أول نقطة في مشوار التصفيات، بينما تصدرت إيران المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزها 1-صفر على سوريا، فيما تعادل العراق سلبيًا خارج أرضه مع كوريا الجنوبية.

وخسر منتخب سوريا من أمام إيران 0-1 يوم الخميس على ملعب آزادي في طهران، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية الطريق إلى قطر.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، سجل منتخب إيران هدف الفوز الثمين بوساطة علي رضا جاهنباخش في الدقيقة 56.

وضمن المجموعة ذاتها يوم الخميس أيضًا، تعادلت كوريا الجنوبية مع العراق 0-0 على ملعب كأس العالم في سيؤول.

وتصدرت إيران ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من العراق والإمارات ولبنان وكوريا الجنوبية، في حين بقي رصيد سوريا خاليًا من النقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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لبنان تخطف نقطة ثمينة من الإمارات .. وسوريا تخسر من إيران
سبق

فرض المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم التعادل السلبي على مضيفه الإماراتي بملعب زعبيل في دبي في أولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة الأولى في الدور الأخير من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم يوم الخميس.

وحصد كل فريق أول نقطة في مشوار التصفيات، بينما تصدرت إيران المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزها 1-صفر على سوريا، فيما تعادل العراق سلبيًا خارج أرضه مع كوريا الجنوبية.

وخسر منتخب سوريا من أمام إيران 0-1 يوم الخميس على ملعب آزادي في طهران، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية الطريق إلى قطر.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، سجل منتخب إيران هدف الفوز الثمين بوساطة علي رضا جاهنباخش في الدقيقة 56.

وضمن المجموعة ذاتها يوم الخميس أيضًا، تعادلت كوريا الجنوبية مع العراق 0-0 على ملعب كأس العالم في سيؤول.

وتصدرت إيران ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من العراق والإمارات ولبنان وكوريا الجنوبية، في حين بقي رصيد سوريا خاليًا من النقاط.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
11:04 PM

لبنان تخطف نقطة ثمينة من الإمارات .. وسوريا تخسر من إيران

ضمن المجموعة الأولى من تصفيات النهائيات لمونديال 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرض المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم التعادل السلبي على مضيفه الإماراتي بملعب زعبيل في دبي في أولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة الأولى في الدور الأخير من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم يوم الخميس.

وحصد كل فريق أول نقطة في مشوار التصفيات، بينما تصدرت إيران المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزها 1-صفر على سوريا، فيما تعادل العراق سلبيًا خارج أرضه مع كوريا الجنوبية.

وخسر منتخب سوريا من أمام إيران 0-1 يوم الخميس على ملعب آزادي في طهران، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية الطريق إلى قطر.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، سجل منتخب إيران هدف الفوز الثمين بوساطة علي رضا جاهنباخش في الدقيقة 56.

وضمن المجموعة ذاتها يوم الخميس أيضًا، تعادلت كوريا الجنوبية مع العراق 0-0 على ملعب كأس العالم في سيؤول.

وتصدرت إيران ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من العراق والإمارات ولبنان وكوريا الجنوبية، في حين بقي رصيد سوريا خاليًا من النقاط.

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