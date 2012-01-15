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المنتخب السعودي للكرة الطائرة يتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي "FIVB"

تقدم المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطائرة "FIVB" لترتيب المنتخبات ليصبح الـ77 على مستوى العالم .

وكان الأخضر السعودي يحتل المركز الـ 136 في تصنيف المنتخبات وكانت المشاركة الإيجابية للمنتخب في البطولة الاسيوية الـ21 في اليابان وحقق المركز الـ12 في الترتيب النهائي للبطولة ساهمت في تقدم أخضر الطائرة في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة مع بداية عام 2022م.

من جانبه أعرب إبراهيم آل إبراهيم عضو الاتحاد السعودي للكرة الطائرة ونائب رئيس لجنة المنتخبات عن سعادته بتقدم المنتخب في مراتب تصنيف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، مشيرًا إلى أن العمل على صناعة منتخب وطني ينافس على جميع البطولات هو الهدف الرئيسي، وكذلك صناعة منتخب المستقبل والمحافظة على الموهوبين والذين سيمثلون المنتخب في أولمبياد الرياض 2034م، وفق خطة ترضي طموحات محبي لعبة كرة الطائرة".

وأضاف: "القفزة الكبيرة التي سجلها المنتخب خلال فترة زمنية قصيرة يؤكد أن هناك عملًا كبيرًا على صعيد المنتخبات، وذلك من خلال المعسكرات الإعدادية الناجحة التي أثمرت عن هذه القفزة التاريخية".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المنتخب السعودي للكرة الطائرة يتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي "FIVB"
سبق

تقدم المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطائرة "FIVB" لترتيب المنتخبات ليصبح الـ77 على مستوى العالم .

وكان الأخضر السعودي يحتل المركز الـ 136 في تصنيف المنتخبات وكانت المشاركة الإيجابية للمنتخب في البطولة الاسيوية الـ21 في اليابان وحقق المركز الـ12 في الترتيب النهائي للبطولة ساهمت في تقدم أخضر الطائرة في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة مع بداية عام 2022م.

من جانبه أعرب إبراهيم آل إبراهيم عضو الاتحاد السعودي للكرة الطائرة ونائب رئيس لجنة المنتخبات عن سعادته بتقدم المنتخب في مراتب تصنيف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، مشيرًا إلى أن العمل على صناعة منتخب وطني ينافس على جميع البطولات هو الهدف الرئيسي، وكذلك صناعة منتخب المستقبل والمحافظة على الموهوبين والذين سيمثلون المنتخب في أولمبياد الرياض 2034م، وفق خطة ترضي طموحات محبي لعبة كرة الطائرة".

وأضاف: "القفزة الكبيرة التي سجلها المنتخب خلال فترة زمنية قصيرة يؤكد أن هناك عملًا كبيرًا على صعيد المنتخبات، وذلك من خلال المعسكرات الإعدادية الناجحة التي أثمرت عن هذه القفزة التاريخية".

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
05:05 PM

المنتخب السعودي للكرة الطائرة يتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي "FIVB"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقدم المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطائرة "FIVB" لترتيب المنتخبات ليصبح الـ77 على مستوى العالم .

وكان الأخضر السعودي يحتل المركز الـ 136 في تصنيف المنتخبات وكانت المشاركة الإيجابية للمنتخب في البطولة الاسيوية الـ21 في اليابان وحقق المركز الـ12 في الترتيب النهائي للبطولة ساهمت في تقدم أخضر الطائرة في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة مع بداية عام 2022م.

من جانبه أعرب إبراهيم آل إبراهيم عضو الاتحاد السعودي للكرة الطائرة ونائب رئيس لجنة المنتخبات عن سعادته بتقدم المنتخب في مراتب تصنيف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، مشيرًا إلى أن العمل على صناعة منتخب وطني ينافس على جميع البطولات هو الهدف الرئيسي، وكذلك صناعة منتخب المستقبل والمحافظة على الموهوبين والذين سيمثلون المنتخب في أولمبياد الرياض 2034م، وفق خطة ترضي طموحات محبي لعبة كرة الطائرة".

وأضاف: "القفزة الكبيرة التي سجلها المنتخب خلال فترة زمنية قصيرة يؤكد أن هناك عملًا كبيرًا على صعيد المنتخبات، وذلك من خلال المعسكرات الإعدادية الناجحة التي أثمرت عن هذه القفزة التاريخية".

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