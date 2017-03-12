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"أمانة الرياض" تشدد على عمّال المطاعم بارتداء "قفاز وكمّامة" وتنظيف اليدين

مع غسل اليدين بالماء والصابون لمنع انتشار فيروس "كورونا"

شددت أمانة منطقة الرياض على مقدمي الغذاء في منشآت الصحة العامة بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت "الأمانة" أن مقدمي الغذاء في المطاعم والكافيهات ملزمون بتنظيف اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وارتداء القفازات والكمامات، وذلك كجزء من التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الأمانات والبلديات بالمناطق والمحافظات تتلقى بلاغات المواطنين والمقيمين وملاحظاتهم حول الصحة العامة على الرقم الموحد 940، أو من خلال التطبيقات الإلكترونية المخصصة في متاجر "أبل وأندرويد".

فيروس كورونا الجديد أمانة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الرياض" تشدد على عمّال المطاعم بارتداء "قفاز وكمّامة" وتنظيف اليدين
سبق

شددت أمانة منطقة الرياض على مقدمي الغذاء في منشآت الصحة العامة بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت "الأمانة" أن مقدمي الغذاء في المطاعم والكافيهات ملزمون بتنظيف اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وارتداء القفازات والكمامات، وذلك كجزء من التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الأمانات والبلديات بالمناطق والمحافظات تتلقى بلاغات المواطنين والمقيمين وملاحظاتهم حول الصحة العامة على الرقم الموحد 940، أو من خلال التطبيقات الإلكترونية المخصصة في متاجر "أبل وأندرويد".

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
10:31 PM

"أمانة الرياض" تشدد على عمّال المطاعم بارتداء "قفاز وكمّامة" وتنظيف اليدين

مع غسل اليدين بالماء والصابون لمنع انتشار فيروس "كورونا"

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فهد الغبيوي - الرياض
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شددت أمانة منطقة الرياض على مقدمي الغذاء في منشآت الصحة العامة بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت "الأمانة" أن مقدمي الغذاء في المطاعم والكافيهات ملزمون بتنظيف اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وارتداء القفازات والكمامات، وذلك كجزء من التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الأمانات والبلديات بالمناطق والمحافظات تتلقى بلاغات المواطنين والمقيمين وملاحظاتهم حول الصحة العامة على الرقم الموحد 940، أو من خلال التطبيقات الإلكترونية المخصصة في متاجر "أبل وأندرويد".

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