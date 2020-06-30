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في ظل الانهيار الاقتصادي.. الجيش اللبناني ينظم رحلات جوية سياحية لدعم ميزانيته

تستمر الواحدة منها 15 دقيقة.. وتتكلف 150 دولاراً للفرد

‬يطلق الجيش اللبناني الخميس المقبل رحلات جوية مخصصة للمدنيين للتجول فوق لبنان، في خطوة من شأنها توفير عائدات مالية للقوات المسلحة، التي طالتها تداعيات الانهيار الاقتصادي المتمادي في البلاد.

وأعلن الجيش على موقعه الإلكتروني عن بدء تسيير رحلات بعنوان "لبنان.. من فوق" في الأول من يوليو (تموز)، على متن طائرة هليكوبتر من طراز "رايفن" من قاعدتي عمشيت (شمال) ورياق (شرق).

وأشار إلى أنه على الراغبين أن يسجلوا أسماءهم على منصة خاصة، على ألا يتجاوز عدد ركاب الرحلة الواحدة، التي تبلغ مدتها 15 دقيقة ثلاثة أشخاص، مقابل بدل مادي قيمته 150 دولاراً تدفع نقداً، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، بين مصدر عسكري أن هدف الرحلات تشجيع السياحة اللبنانية بطريقة جديدة، إضافة إلى دعم القوات الجوية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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في ظل الانهيار الاقتصادي.. الجيش اللبناني ينظم رحلات جوية سياحية لدعم ميزانيته
سبق

‬يطلق الجيش اللبناني الخميس المقبل رحلات جوية مخصصة للمدنيين للتجول فوق لبنان، في خطوة من شأنها توفير عائدات مالية للقوات المسلحة، التي طالتها تداعيات الانهيار الاقتصادي المتمادي في البلاد.

وأعلن الجيش على موقعه الإلكتروني عن بدء تسيير رحلات بعنوان "لبنان.. من فوق" في الأول من يوليو (تموز)، على متن طائرة هليكوبتر من طراز "رايفن" من قاعدتي عمشيت (شمال) ورياق (شرق).

وأشار إلى أنه على الراغبين أن يسجلوا أسماءهم على منصة خاصة، على ألا يتجاوز عدد ركاب الرحلة الواحدة، التي تبلغ مدتها 15 دقيقة ثلاثة أشخاص، مقابل بدل مادي قيمته 150 دولاراً تدفع نقداً، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، بين مصدر عسكري أن هدف الرحلات تشجيع السياحة اللبنانية بطريقة جديدة، إضافة إلى دعم القوات الجوية.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
08:09 PM

في ظل الانهيار الاقتصادي.. الجيش اللبناني ينظم رحلات جوية سياحية لدعم ميزانيته

تستمر الواحدة منها 15 دقيقة.. وتتكلف 150 دولاراً للفرد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬يطلق الجيش اللبناني الخميس المقبل رحلات جوية مخصصة للمدنيين للتجول فوق لبنان، في خطوة من شأنها توفير عائدات مالية للقوات المسلحة، التي طالتها تداعيات الانهيار الاقتصادي المتمادي في البلاد.

وأعلن الجيش على موقعه الإلكتروني عن بدء تسيير رحلات بعنوان "لبنان.. من فوق" في الأول من يوليو (تموز)، على متن طائرة هليكوبتر من طراز "رايفن" من قاعدتي عمشيت (شمال) ورياق (شرق).

وأشار إلى أنه على الراغبين أن يسجلوا أسماءهم على منصة خاصة، على ألا يتجاوز عدد ركاب الرحلة الواحدة، التي تبلغ مدتها 15 دقيقة ثلاثة أشخاص، مقابل بدل مادي قيمته 150 دولاراً تدفع نقداً، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، بين مصدر عسكري أن هدف الرحلات تشجيع السياحة اللبنانية بطريقة جديدة، إضافة إلى دعم القوات الجوية.

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