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فيديو لمعلمةٍ تنهال ضربًا على طالبة.. وقرار بحقها

مديرة المدرسة: سنفعل كل ما هو ضروري لحماية طلابنا

في حادثة هزت الأوساط الأمريكية، انتشر بسرعة البرق فيديو على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي لمعلمة في ولاية تكساس، وهي تنهال ضربًا على إحدى الطالبات داخل الفصل.

وذكر مكتب مقاطعة هايس في الولاية، أن معلمة بديلة تُواجه تهمة الاعتداء، بعد أن ضربت طالبة في مدرسة ليمان الثانوية في تكساس يوم الجمعة الماضية.

وأظهر الفيديو، الذي جرى تسجيله من قِبَل طلاب آخرين داخل الصف، المعلمة وهي تكيل الضربات للفتاة في وجهها، قبل إلقائها على الأرض وضربها بقدمها على رأسها؛ وفقًا لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

ولاحقًا، قامت شرطة الولاية باعتقال المعلمة، وتدعى تيفاني شادل لانكفورد (32 عامًا)؛ فيما اتخذت المدرسة قرارًا بفصلها من العمل بعد الواقعة، كما تم نقل الطالبة للمستشفى؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وقالت مديرة المدرسة، كارين زونيغا، في بيان: "تحت أي ظرف من الظروف، لن يتم التغاضي عن هذا السلوك في مدرسة ليمان الثانوية. نحن نأخذ سلامة وأمن طلابنا على محمل الجد. لقد اتخذنا إجراءات سريعة عندما وقع هذا الحادث، وسنفعل كل ما هو ضروري لحماية طلابنا".

معلمة أمريكا تكساس

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فيديو لمعلمةٍ تنهال ضربًا على طالبة.. وقرار بحقها
سبق

في حادثة هزت الأوساط الأمريكية، انتشر بسرعة البرق فيديو على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي لمعلمة في ولاية تكساس، وهي تنهال ضربًا على إحدى الطالبات داخل الفصل.

وذكر مكتب مقاطعة هايس في الولاية، أن معلمة بديلة تُواجه تهمة الاعتداء، بعد أن ضربت طالبة في مدرسة ليمان الثانوية في تكساس يوم الجمعة الماضية.

وأظهر الفيديو، الذي جرى تسجيله من قِبَل طلاب آخرين داخل الصف، المعلمة وهي تكيل الضربات للفتاة في وجهها، قبل إلقائها على الأرض وضربها بقدمها على رأسها؛ وفقًا لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

ولاحقًا، قامت شرطة الولاية باعتقال المعلمة، وتدعى تيفاني شادل لانكفورد (32 عامًا)؛ فيما اتخذت المدرسة قرارًا بفصلها من العمل بعد الواقعة، كما تم نقل الطالبة للمستشفى؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وقالت مديرة المدرسة، كارين زونيغا، في بيان: "تحت أي ظرف من الظروف، لن يتم التغاضي عن هذا السلوك في مدرسة ليمان الثانوية. نحن نأخذ سلامة وأمن طلابنا على محمل الجد. لقد اتخذنا إجراءات سريعة عندما وقع هذا الحادث، وسنفعل كل ما هو ضروري لحماية طلابنا".

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
09:27 AM

فيديو لمعلمةٍ تنهال ضربًا على طالبة.. وقرار بحقها

مديرة المدرسة: سنفعل كل ما هو ضروري لحماية طلابنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في حادثة هزت الأوساط الأمريكية، انتشر بسرعة البرق فيديو على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي لمعلمة في ولاية تكساس، وهي تنهال ضربًا على إحدى الطالبات داخل الفصل.

وذكر مكتب مقاطعة هايس في الولاية، أن معلمة بديلة تُواجه تهمة الاعتداء، بعد أن ضربت طالبة في مدرسة ليمان الثانوية في تكساس يوم الجمعة الماضية.

وأظهر الفيديو، الذي جرى تسجيله من قِبَل طلاب آخرين داخل الصف، المعلمة وهي تكيل الضربات للفتاة في وجهها، قبل إلقائها على الأرض وضربها بقدمها على رأسها؛ وفقًا لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

ولاحقًا، قامت شرطة الولاية باعتقال المعلمة، وتدعى تيفاني شادل لانكفورد (32 عامًا)؛ فيما اتخذت المدرسة قرارًا بفصلها من العمل بعد الواقعة، كما تم نقل الطالبة للمستشفى؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وقالت مديرة المدرسة، كارين زونيغا، في بيان: "تحت أي ظرف من الظروف، لن يتم التغاضي عن هذا السلوك في مدرسة ليمان الثانوية. نحن نأخذ سلامة وأمن طلابنا على محمل الجد. لقد اتخذنا إجراءات سريعة عندما وقع هذا الحادث، وسنفعل كل ما هو ضروري لحماية طلابنا".

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