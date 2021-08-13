النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. 7 توقيعات لملوك السعودية تكشف "من أين بدأت نهضة المملكة والعباد؟"

قصيدة للأمير عبدالرحمن تثير إعجاب نشطاء التواصل الاجتماعي

ألقت قصيدة للشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، الضوء على توقيعات ملوك المملكة العربية السعودية السبع، بدءًا من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبيّن الأمير الشاعر في قصيدته التأثيرات الناتجة على القرارات والأوامر الملكية التي وقعها ملوك المملكة، وتأثيراتها المباشر في نهضة البلاد والعباد، ومعالجة الكثير من المشكلات التي ظهرت في عهود الملوك المتعاقبة.

وعمد الشاعر إلى إظهار نماذج لتوقيعات ملوك المملكة، بجانب قصيدته التي ضمت أربعة أبيات شعرية. وجاء ترتيبها وفق ترتيب الملوك زمنيًا، فبدأ بتوقيع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ثم الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبدالله، وأخيرًا توقيع الملك سلمان بن عبد العزيز.

وركز الأمير عبدالرحمن في قصيدته على تصنيف القرارات والأوامر الملكية الموقعة، مشيرًا إلى أن تلك التوقيعات كانت البداية الفعلية لتنفيذ العديد من القرارات على أرض الواقع، ملمحًا إلى أن قرارات الملوك نجحت في إعادة بناء المملكة على أسس قوية، فضلاً عن دورها في مساعدة المحتاجين، وحماية الشعب من أزمات ومشكلات كثيرة، وقدرتها على مسح دموع الكثيرين الذين يعانون مشكلات الحياة.

واختتم الأمير عبدالرحمن قصيدته بالإشارة إلى أن تلك القرارات تضمنت تقديم مساعدات كبيرة وضخمة للمحتاجين، وضح فيها إنكار الذات من قِبل ولاة الأمر، في إطار مبادرات تساعد المحتاجين، واقف بجانب المُعسرين والفقراء.

ونالت القصيدة اهتمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بلفتة الأمير عبد الرحمن إلى تأثير القرارات الملكية، ودورها في بناء الوطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. 7 توقيعات لملوك السعودية تكشف "من أين بدأت نهضة المملكة والعباد؟"
سبق

ألقت قصيدة للشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، الضوء على توقيعات ملوك المملكة العربية السعودية السبع، بدءًا من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبيّن الأمير الشاعر في قصيدته التأثيرات الناتجة على القرارات والأوامر الملكية التي وقعها ملوك المملكة، وتأثيراتها المباشر في نهضة البلاد والعباد، ومعالجة الكثير من المشكلات التي ظهرت في عهود الملوك المتعاقبة.

وعمد الشاعر إلى إظهار نماذج لتوقيعات ملوك المملكة، بجانب قصيدته التي ضمت أربعة أبيات شعرية. وجاء ترتيبها وفق ترتيب الملوك زمنيًا، فبدأ بتوقيع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ثم الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبدالله، وأخيرًا توقيع الملك سلمان بن عبد العزيز.

وركز الأمير عبدالرحمن في قصيدته على تصنيف القرارات والأوامر الملكية الموقعة، مشيرًا إلى أن تلك التوقيعات كانت البداية الفعلية لتنفيذ العديد من القرارات على أرض الواقع، ملمحًا إلى أن قرارات الملوك نجحت في إعادة بناء المملكة على أسس قوية، فضلاً عن دورها في مساعدة المحتاجين، وحماية الشعب من أزمات ومشكلات كثيرة، وقدرتها على مسح دموع الكثيرين الذين يعانون مشكلات الحياة.

واختتم الأمير عبدالرحمن قصيدته بالإشارة إلى أن تلك القرارات تضمنت تقديم مساعدات كبيرة وضخمة للمحتاجين، وضح فيها إنكار الذات من قِبل ولاة الأمر، في إطار مبادرات تساعد المحتاجين، واقف بجانب المُعسرين والفقراء.

ونالت القصيدة اهتمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بلفتة الأمير عبد الرحمن إلى تأثير القرارات الملكية، ودورها في بناء الوطن.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
01:48 AM

شاهد .. 7 توقيعات لملوك السعودية تكشف "من أين بدأت نهضة المملكة والعباد؟"

قصيدة للأمير عبدالرحمن تثير إعجاب نشطاء التواصل الاجتماعي

A A A
حامد العلي - الرياض
6
19,986

ألقت قصيدة للشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، الضوء على توقيعات ملوك المملكة العربية السعودية السبع، بدءًا من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبيّن الأمير الشاعر في قصيدته التأثيرات الناتجة على القرارات والأوامر الملكية التي وقعها ملوك المملكة، وتأثيراتها المباشر في نهضة البلاد والعباد، ومعالجة الكثير من المشكلات التي ظهرت في عهود الملوك المتعاقبة.

وعمد الشاعر إلى إظهار نماذج لتوقيعات ملوك المملكة، بجانب قصيدته التي ضمت أربعة أبيات شعرية. وجاء ترتيبها وفق ترتيب الملوك زمنيًا، فبدأ بتوقيع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ثم الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبدالله، وأخيرًا توقيع الملك سلمان بن عبد العزيز.

وركز الأمير عبدالرحمن في قصيدته على تصنيف القرارات والأوامر الملكية الموقعة، مشيرًا إلى أن تلك التوقيعات كانت البداية الفعلية لتنفيذ العديد من القرارات على أرض الواقع، ملمحًا إلى أن قرارات الملوك نجحت في إعادة بناء المملكة على أسس قوية، فضلاً عن دورها في مساعدة المحتاجين، وحماية الشعب من أزمات ومشكلات كثيرة، وقدرتها على مسح دموع الكثيرين الذين يعانون مشكلات الحياة.

واختتم الأمير عبدالرحمن قصيدته بالإشارة إلى أن تلك القرارات تضمنت تقديم مساعدات كبيرة وضخمة للمحتاجين، وضح فيها إنكار الذات من قِبل ولاة الأمر، في إطار مبادرات تساعد المحتاجين، واقف بجانب المُعسرين والفقراء.

ونالت القصيدة اهتمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بلفتة الأمير عبد الرحمن إلى تأثير القرارات الملكية، ودورها في بناء الوطن.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,677
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,336
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,613
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,318

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة