"التجارة" تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد.. "#حرَّرته_فقيَّدني"

"التجارة" تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد.. "#حرَّرته_فقيَّدني"
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"التجارة" تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد.. "#حرَّرته_فقيَّدني"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-13
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
10:24 PM
"التجارة" تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد.. "#حرَّرته_فقيَّدني"
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