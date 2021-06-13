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"التجارة" تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد.. "#حرَّرته_فقيَّدني"

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد.. "#حرَّرته_فقيَّدني"
سبق
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
10:24 PM

"التجارة" تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد.. "#حرَّرته_فقيَّدني"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
25,347

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38 مليار ..

38 مليار ..

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