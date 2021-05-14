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وزير الخارجية لنظيره الفلسطيني: المملكة تدين الممارسات غير الشرعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية

خلال اتصال هاتفي.. أكد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيديّة

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي.

وأكد الأمير "فيصل"، خلال الاتصال، إدانة المملكة للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وضرورة الوقف الفوري لأعماله التصعيديّة التي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

ودعا وزير الخارجية إلى استكمال الجهود الرامية لإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية لنظيره الفلسطيني: المملكة تدين الممارسات غير الشرعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية
سبق

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي.

وأكد الأمير "فيصل"، خلال الاتصال، إدانة المملكة للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وضرورة الوقف الفوري لأعماله التصعيديّة التي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

ودعا وزير الخارجية إلى استكمال الجهود الرامية لإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
05:39 PM
اخر تعديل
14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
08:12 PM

وزير الخارجية لنظيره الفلسطيني: المملكة تدين الممارسات غير الشرعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية

خلال اتصال هاتفي.. أكد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيديّة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
1,380

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي.

وأكد الأمير "فيصل"، خلال الاتصال، إدانة المملكة للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وضرورة الوقف الفوري لأعماله التصعيديّة التي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

ودعا وزير الخارجية إلى استكمال الجهود الرامية لإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

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