النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نجم" لخدمات التأمين تتوج بجائزة "الأعمال العالمية"

عن أفضل رئيس تنفيذي للعام 2020

أعلنت شركة "نجم" لخدمات التأمين عن فوز رئيسها التنفيذي الدكتور محمد السليمان، بجائزة مجلة "الأعمال العالمية" عن أفضل رئيس تنفيذي للعام 2020م في قطاع التأمين.

جاء هذا التتويج بعدما نجحت الشركة في تحقيق سلسلة إنجازات نوعية خلال 2020، بفضل الجهود الكبيرة للفريق التنفيذي في الشركة برئاسة د. "السليمان"، والإشراف على عدد من خطط التحوّل في الأداء التشغيلي وخدمة العملاء على مدار الساعة، لا سيما على مستوى أتمتة الخدمات وسهولة توفرها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع المعايير المدرجة من قبل مجلة “الأعمال العالمية".

وفي تعليقه على هذه الجائزة أشار "السليمان" إلى أنّها تمثل اعترافًا دوليًّا رفيع المستوى بالجهود الكبيرة لفريق العمل في شركة نجم بدعمٍ من البنك المركزي السعودي "ساما"، وبالتعاون المستمر مع شركاء نجم ضمن المنظومة التأمينية؛ وفي مقدمهم الإدارة العامة للمرور وشركات التأمين.

وقال: "من خلال هذه الجائزة نؤكد التزامنا بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتعزيز تنافسية المملكة العالمية عبر خدمات تأمينية أكثر تطورًا وارتقاءً بجودة الحياة في المملكة، والتي تمثل إحدى مرتكزات الرؤية".

وأكد الرئيس التنفيذي لـ"نجم"، أهمية هذه الجائزة في هذا التوقيت بالتحديد؛ لما تمثله من اعترافٍ بقدرات نجم كشركة سعودية تميّزت في الإنجاز حتى في أصعب الظروف، على النحو الذي عايشناه خلال فترة جائحة كورونا للعام 2020م.

شركة نجم لخدمات التأمين

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"نجم" لخدمات التأمين تتوج بجائزة "الأعمال العالمية"
سبق

أعلنت شركة "نجم" لخدمات التأمين عن فوز رئيسها التنفيذي الدكتور محمد السليمان، بجائزة مجلة "الأعمال العالمية" عن أفضل رئيس تنفيذي للعام 2020م في قطاع التأمين.

جاء هذا التتويج بعدما نجحت الشركة في تحقيق سلسلة إنجازات نوعية خلال 2020، بفضل الجهود الكبيرة للفريق التنفيذي في الشركة برئاسة د. "السليمان"، والإشراف على عدد من خطط التحوّل في الأداء التشغيلي وخدمة العملاء على مدار الساعة، لا سيما على مستوى أتمتة الخدمات وسهولة توفرها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع المعايير المدرجة من قبل مجلة “الأعمال العالمية".

وفي تعليقه على هذه الجائزة أشار "السليمان" إلى أنّها تمثل اعترافًا دوليًّا رفيع المستوى بالجهود الكبيرة لفريق العمل في شركة نجم بدعمٍ من البنك المركزي السعودي "ساما"، وبالتعاون المستمر مع شركاء نجم ضمن المنظومة التأمينية؛ وفي مقدمهم الإدارة العامة للمرور وشركات التأمين.

وقال: "من خلال هذه الجائزة نؤكد التزامنا بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتعزيز تنافسية المملكة العالمية عبر خدمات تأمينية أكثر تطورًا وارتقاءً بجودة الحياة في المملكة، والتي تمثل إحدى مرتكزات الرؤية".

وأكد الرئيس التنفيذي لـ"نجم"، أهمية هذه الجائزة في هذا التوقيت بالتحديد؛ لما تمثله من اعترافٍ بقدرات نجم كشركة سعودية تميّزت في الإنجاز حتى في أصعب الظروف، على النحو الذي عايشناه خلال فترة جائحة كورونا للعام 2020م.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
05:10 PM

"نجم" لخدمات التأمين تتوج بجائزة "الأعمال العالمية"

عن أفضل رئيس تنفيذي للعام 2020

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
204

أعلنت شركة "نجم" لخدمات التأمين عن فوز رئيسها التنفيذي الدكتور محمد السليمان، بجائزة مجلة "الأعمال العالمية" عن أفضل رئيس تنفيذي للعام 2020م في قطاع التأمين.

جاء هذا التتويج بعدما نجحت الشركة في تحقيق سلسلة إنجازات نوعية خلال 2020، بفضل الجهود الكبيرة للفريق التنفيذي في الشركة برئاسة د. "السليمان"، والإشراف على عدد من خطط التحوّل في الأداء التشغيلي وخدمة العملاء على مدار الساعة، لا سيما على مستوى أتمتة الخدمات وسهولة توفرها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع المعايير المدرجة من قبل مجلة “الأعمال العالمية".

وفي تعليقه على هذه الجائزة أشار "السليمان" إلى أنّها تمثل اعترافًا دوليًّا رفيع المستوى بالجهود الكبيرة لفريق العمل في شركة نجم بدعمٍ من البنك المركزي السعودي "ساما"، وبالتعاون المستمر مع شركاء نجم ضمن المنظومة التأمينية؛ وفي مقدمهم الإدارة العامة للمرور وشركات التأمين.

وقال: "من خلال هذه الجائزة نؤكد التزامنا بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتعزيز تنافسية المملكة العالمية عبر خدمات تأمينية أكثر تطورًا وارتقاءً بجودة الحياة في المملكة، والتي تمثل إحدى مرتكزات الرؤية".

وأكد الرئيس التنفيذي لـ"نجم"، أهمية هذه الجائزة في هذا التوقيت بالتحديد؛ لما تمثله من اعترافٍ بقدرات نجم كشركة سعودية تميّزت في الإنجاز حتى في أصعب الظروف، على النحو الذي عايشناه خلال فترة جائحة كورونا للعام 2020م.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,637
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,584
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,617
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,075

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة