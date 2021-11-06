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مركز اتصال "مستشفيات دلّه" الأفضل على مستوى الشرق الأوسط

ضمن جهود المجموعة لتحسين تجربة المريض وفق أعلى المعايير والخدمات

حصلت مجموعة دلّه الصحية، إحدى أعرق مجموعات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، على جائزة أفضل مركز اتصال في القطاع، على هامش مؤتمر ومعرض مركز اتصال الشرق الأوسط الذي تنظمه شركة "إنسايتس" المتخصصة بإجراءات وتقنيات مراكز الاتصال في المنطقة.

وتعدّ هذه المنافسة إحدى أكثر المسابقات شمولية وصرامة حيث تتبع أعلى المعايير العالمية للتقييم وتشهد مشاركة عشرات الشركات الرائدة في مختلف المجالات على مستوى المنطقة.

وأكّد مدير مركز الاتصال لدى مجموعة دلّه الصحية فرحان رجا العنزي، بعد تسلُّمه الجائزة بالنيابة عن المجموعة، أن مستشفيات دلّه حريصة على تطوير خدماتها للمرضى بشكل دائم كي ترتقي الخدمة إلى مستوى الرعاية الصحية الرائد الذي تشتهر به مستشفيات دلّه، مشيراً إلى أن مركز الاتصال في كثير من الأحيان يشكّل الانطباع الأول عن المستشفى لدى المريض؛ ما يؤكد أهميته في تعزيز تجربة المرضى بشكل عام.

يذكر أن مجموعة دلّه الصحية تشمل 6 مرافق رائدة للرعاية الصحية تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنوياً في أنحاء المملكة كافة عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف؛ بينهم نحو ألف طبيب منتقى بعناية لتقديم أعلى معايير الرعاية للمجتمعات في السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز اتصال "مستشفيات دلّه" الأفضل على مستوى الشرق الأوسط
سبق

حصلت مجموعة دلّه الصحية، إحدى أعرق مجموعات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، على جائزة أفضل مركز اتصال في القطاع، على هامش مؤتمر ومعرض مركز اتصال الشرق الأوسط الذي تنظمه شركة "إنسايتس" المتخصصة بإجراءات وتقنيات مراكز الاتصال في المنطقة.

وتعدّ هذه المنافسة إحدى أكثر المسابقات شمولية وصرامة حيث تتبع أعلى المعايير العالمية للتقييم وتشهد مشاركة عشرات الشركات الرائدة في مختلف المجالات على مستوى المنطقة.

وأكّد مدير مركز الاتصال لدى مجموعة دلّه الصحية فرحان رجا العنزي، بعد تسلُّمه الجائزة بالنيابة عن المجموعة، أن مستشفيات دلّه حريصة على تطوير خدماتها للمرضى بشكل دائم كي ترتقي الخدمة إلى مستوى الرعاية الصحية الرائد الذي تشتهر به مستشفيات دلّه، مشيراً إلى أن مركز الاتصال في كثير من الأحيان يشكّل الانطباع الأول عن المستشفى لدى المريض؛ ما يؤكد أهميته في تعزيز تجربة المرضى بشكل عام.

يذكر أن مجموعة دلّه الصحية تشمل 6 مرافق رائدة للرعاية الصحية تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنوياً في أنحاء المملكة كافة عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف؛ بينهم نحو ألف طبيب منتقى بعناية لتقديم أعلى معايير الرعاية للمجتمعات في السعودية.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
01:30 PM

مركز اتصال "مستشفيات دلّه" الأفضل على مستوى الشرق الأوسط

ضمن جهود المجموعة لتحسين تجربة المريض وفق أعلى المعايير والخدمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصلت مجموعة دلّه الصحية، إحدى أعرق مجموعات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، على جائزة أفضل مركز اتصال في القطاع، على هامش مؤتمر ومعرض مركز اتصال الشرق الأوسط الذي تنظمه شركة "إنسايتس" المتخصصة بإجراءات وتقنيات مراكز الاتصال في المنطقة.

وتعدّ هذه المنافسة إحدى أكثر المسابقات شمولية وصرامة حيث تتبع أعلى المعايير العالمية للتقييم وتشهد مشاركة عشرات الشركات الرائدة في مختلف المجالات على مستوى المنطقة.

وأكّد مدير مركز الاتصال لدى مجموعة دلّه الصحية فرحان رجا العنزي، بعد تسلُّمه الجائزة بالنيابة عن المجموعة، أن مستشفيات دلّه حريصة على تطوير خدماتها للمرضى بشكل دائم كي ترتقي الخدمة إلى مستوى الرعاية الصحية الرائد الذي تشتهر به مستشفيات دلّه، مشيراً إلى أن مركز الاتصال في كثير من الأحيان يشكّل الانطباع الأول عن المستشفى لدى المريض؛ ما يؤكد أهميته في تعزيز تجربة المرضى بشكل عام.

يذكر أن مجموعة دلّه الصحية تشمل 6 مرافق رائدة للرعاية الصحية تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنوياً في أنحاء المملكة كافة عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف؛ بينهم نحو ألف طبيب منتقى بعناية لتقديم أعلى معايير الرعاية للمجتمعات في السعودية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,122
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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