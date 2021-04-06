النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصحة العالمية: التطعيم ضد كورونا لا يمنع انتقال العدوى

أكدت أن جوازات سفر التطعيم قد لا تكون استراتيجية فعالة لاستئناف حركة السفر

أكدت منظمة الصحة العالمية أن التطعيم ضد كوفيد 19 لا يمنع انتقال العدوى، وأن جوازات سفر التطعيم قد لا تكون استراتيجية فعالة لاستئناف حركة السفر، خاصة أن الجميع لا يمكنهم الوصول للقاحات، وما زال العالم في انتظار المزيد من الإمدادات.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجريت هاريس إن المنظمة لا تريد أن ترى جوازات سفر التطعيم كشرط لدخول البلاد أو الخروج منها، لأننا لسنا متأكدين في هذه المرحلة أن اللقاح يمنع انتقال العدوى.

وفِي اليوم العالمي للصحة الموافق غدًا الأربعاء دعت المنظمة بلدان العالم إلى بناء عالم أكثر عدلاً وصحة بعد الوباء، واتخاذ إجراءات لوضع السياسات وتخصيص الموارد حتى تتمكن الفئات الأكثر ضعفًا من تحسين أوضاعها.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصحة العالمية: التطعيم ضد كورونا لا يمنع انتقال العدوى
سبق

أكدت منظمة الصحة العالمية أن التطعيم ضد كوفيد 19 لا يمنع انتقال العدوى، وأن جوازات سفر التطعيم قد لا تكون استراتيجية فعالة لاستئناف حركة السفر، خاصة أن الجميع لا يمكنهم الوصول للقاحات، وما زال العالم في انتظار المزيد من الإمدادات.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجريت هاريس إن المنظمة لا تريد أن ترى جوازات سفر التطعيم كشرط لدخول البلاد أو الخروج منها، لأننا لسنا متأكدين في هذه المرحلة أن اللقاح يمنع انتقال العدوى.

وفِي اليوم العالمي للصحة الموافق غدًا الأربعاء دعت المنظمة بلدان العالم إلى بناء عالم أكثر عدلاً وصحة بعد الوباء، واتخاذ إجراءات لوضع السياسات وتخصيص الموارد حتى تتمكن الفئات الأكثر ضعفًا من تحسين أوضاعها.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
06:17 PM

الصحة العالمية: التطعيم ضد كورونا لا يمنع انتقال العدوى

أكدت أن جوازات سفر التطعيم قد لا تكون استراتيجية فعالة لاستئناف حركة السفر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
6,721

أكدت منظمة الصحة العالمية أن التطعيم ضد كوفيد 19 لا يمنع انتقال العدوى، وأن جوازات سفر التطعيم قد لا تكون استراتيجية فعالة لاستئناف حركة السفر، خاصة أن الجميع لا يمكنهم الوصول للقاحات، وما زال العالم في انتظار المزيد من الإمدادات.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجريت هاريس إن المنظمة لا تريد أن ترى جوازات سفر التطعيم كشرط لدخول البلاد أو الخروج منها، لأننا لسنا متأكدين في هذه المرحلة أن اللقاح يمنع انتقال العدوى.

وفِي اليوم العالمي للصحة الموافق غدًا الأربعاء دعت المنظمة بلدان العالم إلى بناء عالم أكثر عدلاً وصحة بعد الوباء، واتخاذ إجراءات لوضع السياسات وتخصيص الموارد حتى تتمكن الفئات الأكثر ضعفًا من تحسين أوضاعها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,915
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,889
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,061
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,182

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة