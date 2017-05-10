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صحة الرياض: أكثر من 127 ألف مستفيد من الخدمات الصحية بعفيف

خلال الربع الأول من العام 2020 العام وعبر كوادر طبية ذات خبرات عالية

أوضحت (صحة الرياض) أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمحافظة عفيف، بلغ 127 ألف مستفيد، وذلك خلال الربع الأول من العام 2020 العام؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات مستشفى عفيف العام 72380 مستفيدًا، مبينةً أن عدد مراجعي الإسعاف والطوارئ بالمستشفى بلغ 18401 مراجع، بينما بلغ عددهم بالعيادات الخارجية 14049 مراجعًا؛ منهم 1055 مستفيدًا من خدمات العيادات التخصصية المختلفة التي تم استحداثها من خلال استقطاب الكوادر الاستشارية الطبية ذات الخبرات العالية؛ بهدف تجويد ورفع مستوى الخدمات الصحية.

وأضافت أن المستشفى أجرى 265 عملية مختلفة؛ منها عمليات جراحية كبرى وجراحات اليوم الواحد في مختلف التخصصات الطبية، كما أجرى المستشفى 37916 فحصًا مخبريًّا، وبلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 540 جلسة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية وعددها 34 مركزًا صحيًّا؛ 54418 مستفيدًا خلال الفترة نفسها.

وأشارت (صحة الرياض) إلى أن إدارة الرعاية الصيدلانية أطلقت مؤخراً خدمة توصيل الدواء إلى المنازل لمرضى الأمراض المزمنة من مراجعي العيادات الخارجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية داخل المحافظة، ويأتي ذلك ضمن جهود إدارة المستشفى لدعم الخطوات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لدعم تلك الخطوات؛ حيث ستكون الخدمة متاحة من خلال تواصل الراغبين بالاستفادة منها عن طريق تطبيق الوتس آب على الرقم 0117221229؛ إذ تم تشكيل كوادر متخصصة تعمل على استقبال الطلب ومعالجته والتأكد من استحقاق الصرف للمستفيد إلى أن يتم إيصال الدواء بكل يسر وسهولة لمنزل المريض.

صحة الرياض الخدمات الصحية محافظة عفيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صحة الرياض: أكثر من 127 ألف مستفيد من الخدمات الصحية بعفيف
سبق

أوضحت (صحة الرياض) أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمحافظة عفيف، بلغ 127 ألف مستفيد، وذلك خلال الربع الأول من العام 2020 العام؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات مستشفى عفيف العام 72380 مستفيدًا، مبينةً أن عدد مراجعي الإسعاف والطوارئ بالمستشفى بلغ 18401 مراجع، بينما بلغ عددهم بالعيادات الخارجية 14049 مراجعًا؛ منهم 1055 مستفيدًا من خدمات العيادات التخصصية المختلفة التي تم استحداثها من خلال استقطاب الكوادر الاستشارية الطبية ذات الخبرات العالية؛ بهدف تجويد ورفع مستوى الخدمات الصحية.

وأضافت أن المستشفى أجرى 265 عملية مختلفة؛ منها عمليات جراحية كبرى وجراحات اليوم الواحد في مختلف التخصصات الطبية، كما أجرى المستشفى 37916 فحصًا مخبريًّا، وبلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 540 جلسة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية وعددها 34 مركزًا صحيًّا؛ 54418 مستفيدًا خلال الفترة نفسها.

وأشارت (صحة الرياض) إلى أن إدارة الرعاية الصيدلانية أطلقت مؤخراً خدمة توصيل الدواء إلى المنازل لمرضى الأمراض المزمنة من مراجعي العيادات الخارجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية داخل المحافظة، ويأتي ذلك ضمن جهود إدارة المستشفى لدعم الخطوات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لدعم تلك الخطوات؛ حيث ستكون الخدمة متاحة من خلال تواصل الراغبين بالاستفادة منها عن طريق تطبيق الوتس آب على الرقم 0117221229؛ إذ تم تشكيل كوادر متخصصة تعمل على استقبال الطلب ومعالجته والتأكد من استحقاق الصرف للمستفيد إلى أن يتم إيصال الدواء بكل يسر وسهولة لمنزل المريض.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
06:35 PM

صحة الرياض: أكثر من 127 ألف مستفيد من الخدمات الصحية بعفيف

خلال الربع الأول من العام 2020 العام وعبر كوادر طبية ذات خبرات عالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضحت (صحة الرياض) أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمحافظة عفيف، بلغ 127 ألف مستفيد، وذلك خلال الربع الأول من العام 2020 العام؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات مستشفى عفيف العام 72380 مستفيدًا، مبينةً أن عدد مراجعي الإسعاف والطوارئ بالمستشفى بلغ 18401 مراجع، بينما بلغ عددهم بالعيادات الخارجية 14049 مراجعًا؛ منهم 1055 مستفيدًا من خدمات العيادات التخصصية المختلفة التي تم استحداثها من خلال استقطاب الكوادر الاستشارية الطبية ذات الخبرات العالية؛ بهدف تجويد ورفع مستوى الخدمات الصحية.

وأضافت أن المستشفى أجرى 265 عملية مختلفة؛ منها عمليات جراحية كبرى وجراحات اليوم الواحد في مختلف التخصصات الطبية، كما أجرى المستشفى 37916 فحصًا مخبريًّا، وبلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 540 جلسة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية وعددها 34 مركزًا صحيًّا؛ 54418 مستفيدًا خلال الفترة نفسها.

وأشارت (صحة الرياض) إلى أن إدارة الرعاية الصيدلانية أطلقت مؤخراً خدمة توصيل الدواء إلى المنازل لمرضى الأمراض المزمنة من مراجعي العيادات الخارجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية داخل المحافظة، ويأتي ذلك ضمن جهود إدارة المستشفى لدعم الخطوات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لدعم تلك الخطوات؛ حيث ستكون الخدمة متاحة من خلال تواصل الراغبين بالاستفادة منها عن طريق تطبيق الوتس آب على الرقم 0117221229؛ إذ تم تشكيل كوادر متخصصة تعمل على استقبال الطلب ومعالجته والتأكد من استحقاق الصرف للمستفيد إلى أن يتم إيصال الدواء بكل يسر وسهولة لمنزل المريض.

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