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محافظ شرورة يرفع التهاني لخادم الحرمين "الملك سلمان" بمناسبة ذكرى البيعة السابعة

قال: المملكة شهدت طول السبع السنوات الماضية قفزات تنموية هائلة في كافة المجالات

بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة المباركة، رفع محافظ محافظة شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، أصالة عن نفسه ونيابة عن مديري ومنسوبي الإدارات الحكومية وأهالي محافظة شرورة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول وللأسرة المالكة والشعب السعودي النبيل، وذلك بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين التي نستقبلها بمشاعر الفخر والاعتزاز والولاء والانتماء، حيث شهدت المملكة طول السبع السنوات الماضية قفزات تنموية هائلة في كافة المجالات.

وتمثل محافظة شرورة كبرى المحافظات بمنطقة نجران من حيث عدد السكان والمساحة الجغرافية، وقد حظيت كغيرها من مناطق ومحافظات المملكة بدعم القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء، وبفضل ومتابعة دائمة وزيارات مستمرة من أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز ونائبه الأمير تركي بن هذلول، وتحويل الربع الخالي إلى محافظة حيوية ونموذج في جميع المجالات.

وتعد شرورة نموذجاً واقعياً وحياً لعمارة الصحراء لتكون جوهرة وطنية بمعالمها الوطنية، وإنسانها السعودي الذي يعكس الاهتمام الذي أولاه ولاة الأمر لذلك الجزء الغالي من هذا الوطن؛ يؤكد ذلك ما تضمنه حديث أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد حين قال: "سأكمل المسيرة في بناء الإنسان وتنمية المكان في هذه المنطقة بصفة عامة، وشرورة على وجه الخصوص، تطوراً ملموساً في شتى المجالات، وأصبحت من المدن الصحية على مستوى العالم".

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محافظ شرورة يرفع التهاني لخادم الحرمين "الملك سلمان" بمناسبة ذكرى البيعة السابعة
سبق

بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة المباركة، رفع محافظ محافظة شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، أصالة عن نفسه ونيابة عن مديري ومنسوبي الإدارات الحكومية وأهالي محافظة شرورة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول وللأسرة المالكة والشعب السعودي النبيل، وذلك بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين التي نستقبلها بمشاعر الفخر والاعتزاز والولاء والانتماء، حيث شهدت المملكة طول السبع السنوات الماضية قفزات تنموية هائلة في كافة المجالات.

وتمثل محافظة شرورة كبرى المحافظات بمنطقة نجران من حيث عدد السكان والمساحة الجغرافية، وقد حظيت كغيرها من مناطق ومحافظات المملكة بدعم القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء، وبفضل ومتابعة دائمة وزيارات مستمرة من أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز ونائبه الأمير تركي بن هذلول، وتحويل الربع الخالي إلى محافظة حيوية ونموذج في جميع المجالات.

وتعد شرورة نموذجاً واقعياً وحياً لعمارة الصحراء لتكون جوهرة وطنية بمعالمها الوطنية، وإنسانها السعودي الذي يعكس الاهتمام الذي أولاه ولاة الأمر لذلك الجزء الغالي من هذا الوطن؛ يؤكد ذلك ما تضمنه حديث أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد حين قال: "سأكمل المسيرة في بناء الإنسان وتنمية المكان في هذه المنطقة بصفة عامة، وشرورة على وجه الخصوص، تطوراً ملموساً في شتى المجالات، وأصبحت من المدن الصحية على مستوى العالم".

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
11:38 PM

محافظ شرورة يرفع التهاني لخادم الحرمين "الملك سلمان" بمناسبة ذكرى البيعة السابعة

قال: المملكة شهدت طول السبع السنوات الماضية قفزات تنموية هائلة في كافة المجالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - شرورة
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بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة المباركة، رفع محافظ محافظة شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، أصالة عن نفسه ونيابة عن مديري ومنسوبي الإدارات الحكومية وأهالي محافظة شرورة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول وللأسرة المالكة والشعب السعودي النبيل، وذلك بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين التي نستقبلها بمشاعر الفخر والاعتزاز والولاء والانتماء، حيث شهدت المملكة طول السبع السنوات الماضية قفزات تنموية هائلة في كافة المجالات.

وتمثل محافظة شرورة كبرى المحافظات بمنطقة نجران من حيث عدد السكان والمساحة الجغرافية، وقد حظيت كغيرها من مناطق ومحافظات المملكة بدعم القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء، وبفضل ومتابعة دائمة وزيارات مستمرة من أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز ونائبه الأمير تركي بن هذلول، وتحويل الربع الخالي إلى محافظة حيوية ونموذج في جميع المجالات.

وتعد شرورة نموذجاً واقعياً وحياً لعمارة الصحراء لتكون جوهرة وطنية بمعالمها الوطنية، وإنسانها السعودي الذي يعكس الاهتمام الذي أولاه ولاة الأمر لذلك الجزء الغالي من هذا الوطن؛ يؤكد ذلك ما تضمنه حديث أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد حين قال: "سأكمل المسيرة في بناء الإنسان وتنمية المكان في هذه المنطقة بصفة عامة، وشرورة على وجه الخصوص، تطوراً ملموساً في شتى المجالات، وأصبحت من المدن الصحية على مستوى العالم".

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