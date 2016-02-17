النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قرعة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً.. الأخضر السعودي في المجموعة الرابعة

أوقعت قرعة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً لكرة القدم، التي سُحبت اليوم الخميس في العاصمة الأوزبكية طشقند، المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات: الإمارات، اليابان، وطاجيكستان.

يُذكر أن هذه البطولة محطة بارزة لنجوم المستقبل في قارة آسيا، وهي تقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا، حيث تستضيف أوزبكستان 32 مباراة في مدينتي طشقند وقرشي، خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو المقبل.

وجاءت المجموعات كالتالي:

- المجموعة الأولى: أوزبكستان، إيران، قطر، تركمانستان.

- المجموعة الثانية: أستراليا، الأردن، العراق، الكويت.

- المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، ماليزيا.

- المجموعة الرابعة: السعودية، الإمارات، اليابان، طاجيكستان.

قرعة بطولة كأس آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
قرعة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً.. الأخضر السعودي في المجموعة الرابعة
سبق

أوقعت قرعة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً لكرة القدم، التي سُحبت اليوم الخميس في العاصمة الأوزبكية طشقند، المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات: الإمارات، اليابان، وطاجيكستان.

يُذكر أن هذه البطولة محطة بارزة لنجوم المستقبل في قارة آسيا، وهي تقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا، حيث تستضيف أوزبكستان 32 مباراة في مدينتي طشقند وقرشي، خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو المقبل.

وجاءت المجموعات كالتالي:

- المجموعة الأولى: أوزبكستان، إيران، قطر، تركمانستان.

- المجموعة الثانية: أستراليا، الأردن، العراق، الكويت.

- المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، ماليزيا.

- المجموعة الرابعة: السعودية، الإمارات، اليابان، طاجيكستان.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
03:03 PM

قرعة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً.. الأخضر السعودي في المجموعة الرابعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,071

أوقعت قرعة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً لكرة القدم، التي سُحبت اليوم الخميس في العاصمة الأوزبكية طشقند، المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات: الإمارات، اليابان، وطاجيكستان.

يُذكر أن هذه البطولة محطة بارزة لنجوم المستقبل في قارة آسيا، وهي تقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا، حيث تستضيف أوزبكستان 32 مباراة في مدينتي طشقند وقرشي، خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو المقبل.

وجاءت المجموعات كالتالي:

- المجموعة الأولى: أوزبكستان، إيران، قطر، تركمانستان.

- المجموعة الثانية: أستراليا، الأردن، العراق، الكويت.

- المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، ماليزيا.

- المجموعة الرابعة: السعودية، الإمارات، اليابان، طاجيكستان.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,117
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,528
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,190
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,151

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة