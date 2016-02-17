قرعة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً.. الأخضر السعودي في المجموعة الرابعة

أوقعت قرعة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً لكرة القدم، التي سُحبت اليوم الخميس في العاصمة الأوزبكية طشقند، المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات: الإمارات، اليابان، وطاجيكستان.

يُذكر أن هذه البطولة محطة بارزة لنجوم المستقبل في قارة آسيا، وهي تقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا، حيث تستضيف أوزبكستان 32 مباراة في مدينتي طشقند وقرشي، خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو المقبل.

وجاءت المجموعات كالتالي:

- المجموعة الأولى: أوزبكستان، إيران، قطر، تركمانستان.

- المجموعة الثانية: أستراليا، الأردن، العراق، الكويت.

- المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، ماليزيا.

- المجموعة الرابعة: السعودية، الإمارات، اليابان، طاجيكستان.