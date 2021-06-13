"العبدالعالي": هدفنا الحالي إعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إنه لا يوجد تغيرات في المنحنى من ناحية الأعداد التي تتراوح في عدد محدود وهو الأمر الذي يجعلنا نراقبها باستمرار ونأمل أن نسير بالاتجاهات الإيجابية من خلال أمرين وهما الإقبال على أخذ اللقاح، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك الحال بالنسبة للحالات الحرجة التي تتوافق مع الحالات المسجلة. وعن سير اللقاحات في المملكة قال الدكتور العبدالعالي إن عدد جرعات لقاحات كورونا كوفيد – 19 وصل إلى 15723493 جرعة معطاة، في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 590 مركزًا. وأشاد بوعي المجتمع وحرصهم على أخذ اللقاح وصدهم لكل الشائعات المغلوطة عن اللقاح والتي ساهمت في الوصول إلى أهداف حملة اللقاح لتجنب هذه الجائحة. وأوضح الدكتور العبدالعالي أن تأجيل إعطاء الجرعة الثانية هو لإعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل لمنح المجتمع أعلى مستوى من المناعة. منوهًا إلى أنه تم إعطاء نحو 14.5 مليون شخص جرعة لقاح كورونا. وأبان أن اللجان الوطنية تدرس التوسع في إعطاء اللقاحات للفئات العمرية 12-18 سنة. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن اللقاحين المعتمدين في المملكة هما فايزر وزينيكا وهما اللقاحان المعتمدان من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء. وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 1017حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (465797) حالة، من بينها (10132) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1575) حالة حرجة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (448093) حالة، بإضافة (1133) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (7572) حالة، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً. من جانبه أبان المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين بعد 48 يومًا، وتحديدًا اعتباراً من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق من 1 أغسطس 2021، لن يتم السماح بدخول غير المحصنين للمنشآت التجارية والمراكز والمولات "بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، مضيفًا بأنه ويشترط أن يكون المتسوق حينها: (محصن جرعتين، أو محصن جرعة واحدة، أو محصن متعافي) حسب الحالة في تطبيق توكلنا، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة باللقاح عمريًا أو صحيًا. وأشار إلى أن الالتزام كان عاليًا خلال الفترة الماضية، وكان الانضباط ملحوظًا، وهو ما ساهم في السماح ببعض الأنشطة والخدمات التي كانت مقيدة في وقت سابق. وأشار إلى أنه أعيد فتح غرف قياس الملابس وسُمح باستخدام الشاشات التي تعمل باللمس في المحلات والمولات والمراكز التجارية، مع الحرص على التطهير المستمر والتباعد. وجدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة التأكيد على الممارسات الـ 4 التي تؤدي للتزاحم داخل وخارج المنشآت التجارية ما تزال ممنوعة، وهي: منع دعوة المشاهير والمعلنين، ومنع حفلات افتتاح المحلات والأسواق، ومنع المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور، ومنع مناسبات تدشين منتجات أو الخدمات. وأبان إلى أنهم لا يزالون يواصلون متابعة الالتزام بالاحترازات الوقائية، وذلك من خلال القيام بـ 103274 زيارة تفتيشية وسجلت خلالها 3436 مخالفة فورية. و‬شملت تلك المخالفات مطعمًا مخالفًا في الأحساء، أقام حفل افتتاح وتجمعًا يفوق الطاقة الاستيعابية، واستعان بمعلنة على "سناب شات"، وتم تغريم المخالفين بالتعاون مع أمانة وشرطة الأحساء. وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال أوقعتها وزارة التجارة مؤخرًا بحق شركة أقامت تجمعًا لمشاهير سناب شات بالرياض في مخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية. وكذلك تم إغلاق مقهى مخالف بالرياض أقام حفل افتتاح بحضور لاعبين ومشاهير، وتم تغريمه 60 ألف ريال. وإغلاق مجمع تجاري مخالف في حفر الباطن لم يلتزم بالطاقة الاستيعابية، وتسبب بتزاحم كبير للمتسوقين.

"العبدالعالي": هدفنا الحالي إعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل عبدالله البرقاوي سبق 2021-06-13 قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إنه لا يوجد تغيرات في المنحنى من ناحية الأعداد التي تتراوح في عدد محدود وهو الأمر الذي يجعلنا نراقبها باستمرار ونأمل أن نسير بالاتجاهات الإيجابية من خلال أمرين وهما الإقبال على أخذ اللقاح، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك الحال بالنسبة للحالات الحرجة التي تتوافق مع الحالات المسجلة.

وعن سير اللقاحات في المملكة قال الدكتور العبدالعالي إن عدد جرعات لقاحات كورونا كوفيد – 19 وصل إلى 15723493 جرعة معطاة، في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 590 مركزًا.

وأشاد بوعي المجتمع وحرصهم على أخذ اللقاح وصدهم لكل الشائعات المغلوطة عن اللقاح والتي ساهمت في الوصول إلى أهداف حملة اللقاح لتجنب هذه الجائحة.

وأوضح الدكتور العبدالعالي أن تأجيل إعطاء الجرعة الثانية هو لإعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل لمنح المجتمع أعلى مستوى من المناعة. منوهًا إلى أنه تم إعطاء نحو 14.5 مليون شخص جرعة لقاح كورونا.

وأبان أن اللجان الوطنية تدرس التوسع في إعطاء اللقاحات للفئات العمرية 12-18 سنة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن اللقاحين المعتمدين في المملكة هما فايزر وزينيكا وهما اللقاحان المعتمدان من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 1017حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (465797) حالة، من بينها (10132) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1575) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (448093) حالة، بإضافة (1133) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (7572) حالة، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.



من جانبه أبان المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين بعد 48 يومًا، وتحديدًا اعتباراً من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق من 1 أغسطس 2021، لن يتم السماح بدخول غير المحصنين للمنشآت التجارية والمراكز والمولات "بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، مضيفًا بأنه ويشترط أن يكون المتسوق حينها: (محصن جرعتين، أو محصن جرعة واحدة، أو محصن متعافي) حسب الحالة في تطبيق توكلنا، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة باللقاح عمريًا أو صحيًا.

وأشار إلى أن الالتزام كان عاليًا خلال الفترة الماضية، وكان الانضباط ملحوظًا، وهو ما ساهم في السماح ببعض الأنشطة والخدمات التي كانت مقيدة في وقت سابق.

وأشار إلى أنه أعيد فتح غرف قياس الملابس وسُمح باستخدام الشاشات التي تعمل باللمس في المحلات والمولات والمراكز التجارية، مع الحرص على التطهير المستمر والتباعد.

وجدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة التأكيد على الممارسات الـ 4 التي تؤدي للتزاحم داخل وخارج المنشآت التجارية ما تزال ممنوعة، وهي: منع دعوة المشاهير والمعلنين، ومنع حفلات افتتاح المحلات والأسواق، ومنع المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور، ومنع مناسبات تدشين منتجات أو الخدمات.

وأبان إلى أنهم لا يزالون يواصلون متابعة الالتزام بالاحترازات الوقائية، وذلك من خلال القيام بـ 103274 زيارة تفتيشية وسجلت خلالها 3436 مخالفة فورية.



و‬شملت تلك المخالفات مطعمًا مخالفًا في الأحساء، أقام حفل افتتاح وتجمعًا يفوق الطاقة الاستيعابية، واستعان بمعلنة على "سناب شات"، وتم تغريم المخالفين بالتعاون مع أمانة وشرطة الأحساء.

وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال أوقعتها وزارة التجارة مؤخرًا بحق شركة أقامت تجمعًا لمشاهير سناب شات بالرياض في مخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية.

وكذلك تم إغلاق مقهى مخالف بالرياض أقام حفل افتتاح بحضور لاعبين ومشاهير، وتم تغريمه 60 ألف ريال.

وإغلاق مجمع تجاري مخالف في حفر الباطن لم يلتزم بالطاقة الاستيعابية، وتسبب بتزاحم كبير للمتسوقين.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 04:08 PM

اخر تعديل 13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 08:11 PM

"العبدالعالي": هدفنا الحالي إعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل متحدث "الصحة" أكد أنه لا يوجد تغيّر في منحنى الإصابات بفيروس #كورونا في المملكة





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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إنه لا يوجد تغيرات في المنحنى من ناحية الأعداد التي تتراوح في عدد محدود وهو الأمر الذي يجعلنا نراقبها باستمرار ونأمل أن نسير بالاتجاهات الإيجابية من خلال أمرين وهما الإقبال على أخذ اللقاح، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك الحال بالنسبة للحالات الحرجة التي تتوافق مع الحالات المسجلة.

وعن سير اللقاحات في المملكة قال الدكتور العبدالعالي إن عدد جرعات لقاحات كورونا كوفيد – 19 وصل إلى 15723493 جرعة معطاة، في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 590 مركزًا.

وأشاد بوعي المجتمع وحرصهم على أخذ اللقاح وصدهم لكل الشائعات المغلوطة عن اللقاح والتي ساهمت في الوصول إلى أهداف حملة اللقاح لتجنب هذه الجائحة.

وأوضح الدكتور العبدالعالي أن تأجيل إعطاء الجرعة الثانية هو لإعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل لمنح المجتمع أعلى مستوى من المناعة. منوهًا إلى أنه تم إعطاء نحو 14.5 مليون شخص جرعة لقاح كورونا.

وأبان أن اللجان الوطنية تدرس التوسع في إعطاء اللقاحات للفئات العمرية 12-18 سنة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن اللقاحين المعتمدين في المملكة هما فايزر وزينيكا وهما اللقاحان المعتمدان من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 1017حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (465797) حالة، من بينها (10132) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1575) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (448093) حالة، بإضافة (1133) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (7572) حالة، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.



من جانبه أبان المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين بعد 48 يومًا، وتحديدًا اعتباراً من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق من 1 أغسطس 2021، لن يتم السماح بدخول غير المحصنين للمنشآت التجارية والمراكز والمولات "بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، مضيفًا بأنه ويشترط أن يكون المتسوق حينها: (محصن جرعتين، أو محصن جرعة واحدة، أو محصن متعافي) حسب الحالة في تطبيق توكلنا، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة باللقاح عمريًا أو صحيًا.

وأشار إلى أن الالتزام كان عاليًا خلال الفترة الماضية، وكان الانضباط ملحوظًا، وهو ما ساهم في السماح ببعض الأنشطة والخدمات التي كانت مقيدة في وقت سابق.

وأشار إلى أنه أعيد فتح غرف قياس الملابس وسُمح باستخدام الشاشات التي تعمل باللمس في المحلات والمولات والمراكز التجارية، مع الحرص على التطهير المستمر والتباعد.

وجدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة التأكيد على الممارسات الـ 4 التي تؤدي للتزاحم داخل وخارج المنشآت التجارية ما تزال ممنوعة، وهي: منع دعوة المشاهير والمعلنين، ومنع حفلات افتتاح المحلات والأسواق، ومنع المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور، ومنع مناسبات تدشين منتجات أو الخدمات.

وأبان إلى أنهم لا يزالون يواصلون متابعة الالتزام بالاحترازات الوقائية، وذلك من خلال القيام بـ 103274 زيارة تفتيشية وسجلت خلالها 3436 مخالفة فورية.



و‬شملت تلك المخالفات مطعمًا مخالفًا في الأحساء، أقام حفل افتتاح وتجمعًا يفوق الطاقة الاستيعابية، واستعان بمعلنة على "سناب شات"، وتم تغريم المخالفين بالتعاون مع أمانة وشرطة الأحساء.

وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال أوقعتها وزارة التجارة مؤخرًا بحق شركة أقامت تجمعًا لمشاهير سناب شات بالرياض في مخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية.

وكذلك تم إغلاق مقهى مخالف بالرياض أقام حفل افتتاح بحضور لاعبين ومشاهير، وتم تغريمه 60 ألف ريال.

وإغلاق مجمع تجاري مخالف في حفر الباطن لم يلتزم بالطاقة الاستيعابية، وتسبب بتزاحم كبير للمتسوقين.