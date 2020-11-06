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"الخامسي" يقدِّم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين لدى تشيلي

نقل تحيات القيادة السعودية للرئيس "بنييرا"

قدّم السفير الدكتور مانع بن سعد الخامسي أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي (مفوضًا فوق العادة) إلى فخامة رئيس الجمهورية سبستيان بنييرا، وذلك في مراسم خاصة، جرت أمس الخميس في مقر قصر لامونيدا الرئاسي في العاصمة التشيلية سانتياغو.

ونقل السفير "الخامسي" تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وتمنياتهما لفخامته بموفور الصحة والعافية، وللشعب التشيلي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأكد رغبة السعودية الصادقة في مواصلة العمل على كل ما من شأنه تطوير العلاقات الثنائية، والارتقاء بمستويات التعاون في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

من جانبه، رحّب رئيس الجمهورية بالسفير، متمنيًا له التوفيق في مهامه المستقبلية، ومؤكدًا في الوقت نفسه حرص بلاده على دعم المساعي والمبادرات كافة الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي مع السعودية، والدفع بها قُدمًا نحو مستقبل أفضل، بما يعود بالنفع على مصلحة البلدَيْن.

وحمّل رئيس الجمهورية السفير تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وتمنياته الطيبة للقيادة السعودية بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي بمزيد من التقدم والرقي والرخاء.

سفارة المملكة في تشيلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخامسي" يقدِّم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين لدى تشيلي
سبق

قدّم السفير الدكتور مانع بن سعد الخامسي أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي (مفوضًا فوق العادة) إلى فخامة رئيس الجمهورية سبستيان بنييرا، وذلك في مراسم خاصة، جرت أمس الخميس في مقر قصر لامونيدا الرئاسي في العاصمة التشيلية سانتياغو.

ونقل السفير "الخامسي" تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وتمنياتهما لفخامته بموفور الصحة والعافية، وللشعب التشيلي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأكد رغبة السعودية الصادقة في مواصلة العمل على كل ما من شأنه تطوير العلاقات الثنائية، والارتقاء بمستويات التعاون في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

من جانبه، رحّب رئيس الجمهورية بالسفير، متمنيًا له التوفيق في مهامه المستقبلية، ومؤكدًا في الوقت نفسه حرص بلاده على دعم المساعي والمبادرات كافة الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي مع السعودية، والدفع بها قُدمًا نحو مستقبل أفضل، بما يعود بالنفع على مصلحة البلدَيْن.

وحمّل رئيس الجمهورية السفير تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وتمنياته الطيبة للقيادة السعودية بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي بمزيد من التقدم والرقي والرخاء.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
10:46 PM

"الخامسي" يقدِّم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين لدى تشيلي

نقل تحيات القيادة السعودية للرئيس "بنييرا"

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فهد العتيبي - الرياض
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قدّم السفير الدكتور مانع بن سعد الخامسي أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي (مفوضًا فوق العادة) إلى فخامة رئيس الجمهورية سبستيان بنييرا، وذلك في مراسم خاصة، جرت أمس الخميس في مقر قصر لامونيدا الرئاسي في العاصمة التشيلية سانتياغو.

ونقل السفير "الخامسي" تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وتمنياتهما لفخامته بموفور الصحة والعافية، وللشعب التشيلي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأكد رغبة السعودية الصادقة في مواصلة العمل على كل ما من شأنه تطوير العلاقات الثنائية، والارتقاء بمستويات التعاون في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

من جانبه، رحّب رئيس الجمهورية بالسفير، متمنيًا له التوفيق في مهامه المستقبلية، ومؤكدًا في الوقت نفسه حرص بلاده على دعم المساعي والمبادرات كافة الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي مع السعودية، والدفع بها قُدمًا نحو مستقبل أفضل، بما يعود بالنفع على مصلحة البلدَيْن.

وحمّل رئيس الجمهورية السفير تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وتمنياته الطيبة للقيادة السعودية بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي بمزيد من التقدم والرقي والرخاء.

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