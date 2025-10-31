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"بوتين" يدعو إلى تبادل الاعتراف بشهادات التطعيم ضد "كورونا"

طالَبَ "الصحة العالمية" بتسريع اختبار المستحضرات الجديدة

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته الافتراضية في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في روما، اليوم (السبت)، إلى تبادل الاعتراف بشهادات التطعيم ضد "كورونا".

وقال "بوتين" في كلمة ألقاها عبر الفيديو: "نقترح تكليف وزارات الصحة في دول العشرين، بأن تقوم قريبًا ببحث قضية الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم الوطنية"؛ وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وطالَبَ الرئيسُ الروسي منظمةَ الصحة العالمية بتسريع وتيرة اختبار المستحضرات الجديدة.

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"بوتين" يدعو إلى تبادل الاعتراف بشهادات التطعيم ضد "كورونا"
سبق

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته الافتراضية في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في روما، اليوم (السبت)، إلى تبادل الاعتراف بشهادات التطعيم ضد "كورونا".

وقال "بوتين" في كلمة ألقاها عبر الفيديو: "نقترح تكليف وزارات الصحة في دول العشرين، بأن تقوم قريبًا ببحث قضية الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم الوطنية"؛ وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وطالَبَ الرئيسُ الروسي منظمةَ الصحة العالمية بتسريع وتيرة اختبار المستحضرات الجديدة.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
07:04 PM

"بوتين" يدعو إلى تبادل الاعتراف بشهادات التطعيم ضد "كورونا"

طالَبَ "الصحة العالمية" بتسريع اختبار المستحضرات الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته الافتراضية في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في روما، اليوم (السبت)، إلى تبادل الاعتراف بشهادات التطعيم ضد "كورونا".

وقال "بوتين" في كلمة ألقاها عبر الفيديو: "نقترح تكليف وزارات الصحة في دول العشرين، بأن تقوم قريبًا ببحث قضية الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم الوطنية"؛ وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وطالَبَ الرئيسُ الروسي منظمةَ الصحة العالمية بتسريع وتيرة اختبار المستحضرات الجديدة.

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