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الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يختتم البطولة الأولى لبطولات الدوري الإلكتروني

بحضورالأمير فيصل بن بندر وعدد من أعضاء الاتحاد

بحضورالأمير فيصل بن بندر رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وعدد من أعضاء الاتحاد، اختتمت أمس البطولة الأولى لبطولات الدوري السعودي الإلكتروني وهي (Rainbow Six Siege).

وكُرِّم اللاعبون والفريق الفائز بلقب البطولة وهو فريق Osh-Tekk Warriors الذي نال اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعدما حققها في النسختين الأولى والثانية عامي 2020، و2021م.

ونال الفريق لقب النسخة الحالية دون خسارة، إذ التقى في النهائي بفريق The Ultimate الذي تقدم أولاً، وعاد فريق Osh-Tekk Warriors للتعادل ثم الفوز بنتيجة 7-5، وحصل على أفضل لاعب في البطولة لاعب فريق Osh-Tekk Warriors هشام الجفري.

وأشاد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان بالمستويات المميزة التي شهدتها البطولة، مباركًا للفريق الفائز واللاعب هشام الجفري الذي يُعد من اللاعبين المميزين الذين يمثلون مستقبل الرياضات الإلكترونية السعودية.

وتم في نهاية البطولة السحب على جوائز عينية للجمهور الحاضر عن طريق أرقام التذاكر، حيث سمح بحضور الجماهير بعدد محدود بحكم الإجراءات الاحترازية، فيما ستنطلق يوم الجمعة المقبل البطولة الثانية من الدوري السعودي الإلكتروني وهي بطولة CS: GO.

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الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يختتم البطولة الأولى لبطولات الدوري الإلكتروني
سبق

بحضورالأمير فيصل بن بندر رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وعدد من أعضاء الاتحاد، اختتمت أمس البطولة الأولى لبطولات الدوري السعودي الإلكتروني وهي (Rainbow Six Siege).

وكُرِّم اللاعبون والفريق الفائز بلقب البطولة وهو فريق Osh-Tekk Warriors الذي نال اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعدما حققها في النسختين الأولى والثانية عامي 2020، و2021م.

ونال الفريق لقب النسخة الحالية دون خسارة، إذ التقى في النهائي بفريق The Ultimate الذي تقدم أولاً، وعاد فريق Osh-Tekk Warriors للتعادل ثم الفوز بنتيجة 7-5، وحصل على أفضل لاعب في البطولة لاعب فريق Osh-Tekk Warriors هشام الجفري.

وأشاد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان بالمستويات المميزة التي شهدتها البطولة، مباركًا للفريق الفائز واللاعب هشام الجفري الذي يُعد من اللاعبين المميزين الذين يمثلون مستقبل الرياضات الإلكترونية السعودية.

وتم في نهاية البطولة السحب على جوائز عينية للجمهور الحاضر عن طريق أرقام التذاكر، حيث سمح بحضور الجماهير بعدد محدود بحكم الإجراءات الاحترازية، فيما ستنطلق يوم الجمعة المقبل البطولة الثانية من الدوري السعودي الإلكتروني وهي بطولة CS: GO.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
06:18 PM

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يختتم البطولة الأولى لبطولات الدوري الإلكتروني

بحضورالأمير فيصل بن بندر وعدد من أعضاء الاتحاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بحضورالأمير فيصل بن بندر رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وعدد من أعضاء الاتحاد، اختتمت أمس البطولة الأولى لبطولات الدوري السعودي الإلكتروني وهي (Rainbow Six Siege).

وكُرِّم اللاعبون والفريق الفائز بلقب البطولة وهو فريق Osh-Tekk Warriors الذي نال اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعدما حققها في النسختين الأولى والثانية عامي 2020، و2021م.

ونال الفريق لقب النسخة الحالية دون خسارة، إذ التقى في النهائي بفريق The Ultimate الذي تقدم أولاً، وعاد فريق Osh-Tekk Warriors للتعادل ثم الفوز بنتيجة 7-5، وحصل على أفضل لاعب في البطولة لاعب فريق Osh-Tekk Warriors هشام الجفري.

وأشاد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان بالمستويات المميزة التي شهدتها البطولة، مباركًا للفريق الفائز واللاعب هشام الجفري الذي يُعد من اللاعبين المميزين الذين يمثلون مستقبل الرياضات الإلكترونية السعودية.

وتم في نهاية البطولة السحب على جوائز عينية للجمهور الحاضر عن طريق أرقام التذاكر، حيث سمح بحضور الجماهير بعدد محدود بحكم الإجراءات الاحترازية، فيما ستنطلق يوم الجمعة المقبل البطولة الثانية من الدوري السعودي الإلكتروني وهي بطولة CS: GO.

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