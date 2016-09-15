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هطولات وصواعق تشهدها جازان ومحافظاتها والتيار الكهربائي يتذبذب

أمطار غزيرة ومتوسطة تتراوح في العيدابي وصبيا وهروب وأجزاء ببيش

يشهد عدد من محافظات منطقة جازان منذ نحو نصف ساعة، أمطاراً رعدية ما بين غزيرة ومتوسطة يصاحبها تذبذب في التيار الكهربائي.

وتحل بمحافظات العيدابي وصبيا وهروب وأجزاء من بيش ومحافظات أخرى ، أمطار مصحوبة بصواعق كثيفة، وتتراوح نسبة الأمطار من غزيرة إلى متوسطة، فيما شهدت أجزاء من محافظة صبيا تذبذبًا في التيار الكهربائي.

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هطولات وصواعق تشهدها جازان ومحافظاتها والتيار الكهربائي يتذبذب
سبق

يشهد عدد من محافظات منطقة جازان منذ نحو نصف ساعة، أمطاراً رعدية ما بين غزيرة ومتوسطة يصاحبها تذبذب في التيار الكهربائي.

وتحل بمحافظات العيدابي وصبيا وهروب وأجزاء من بيش ومحافظات أخرى ، أمطار مصحوبة بصواعق كثيفة، وتتراوح نسبة الأمطار من غزيرة إلى متوسطة، فيما شهدت أجزاء من محافظة صبيا تذبذبًا في التيار الكهربائي.

13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
05:17 PM

هطولات وصواعق تشهدها جازان ومحافظاتها والتيار الكهربائي يتذبذب

أمطار غزيرة ومتوسطة تتراوح في العيدابي وصبيا وهروب وأجزاء ببيش

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محمد المواسي - جازان
5
10,835

يشهد عدد من محافظات منطقة جازان منذ نحو نصف ساعة، أمطاراً رعدية ما بين غزيرة ومتوسطة يصاحبها تذبذب في التيار الكهربائي.

وتحل بمحافظات العيدابي وصبيا وهروب وأجزاء من بيش ومحافظات أخرى ، أمطار مصحوبة بصواعق كثيفة، وتتراوح نسبة الأمطار من غزيرة إلى متوسطة، فيما شهدت أجزاء من محافظة صبيا تذبذبًا في التيار الكهربائي.

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