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"الأمن البيئي" تضبط مخالفين دخلوا منطقة محمية لغرض الصيد

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفتي دخول منطقة محمية دون ترخيص، والصيد في أماكن محظورة (بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية) في منطقة حائل.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط المخالفين وبحوزتهم (5) صقور تستخدم في الصيد، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وبين المالكي أن عقوبة دخول المناطق المحمية دون ترخيص غرامة (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد في الأماكن المحظورة (5) آلاف ريال، وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمن البيئي" تضبط مخالفين دخلوا منطقة محمية لغرض الصيد
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفتي دخول منطقة محمية دون ترخيص، والصيد في أماكن محظورة (بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية) في منطقة حائل.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط المخالفين وبحوزتهم (5) صقور تستخدم في الصيد، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وبين المالكي أن عقوبة دخول المناطق المحمية دون ترخيص غرامة (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد في الأماكن المحظورة (5) آلاف ريال، وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
12:11 AM

"الأمن البيئي" تضبط مخالفين دخلوا منطقة محمية لغرض الصيد

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفتي دخول منطقة محمية دون ترخيص، والصيد في أماكن محظورة (بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية) في منطقة حائل.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط المخالفين وبحوزتهم (5) صقور تستخدم في الصيد، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وبين المالكي أن عقوبة دخول المناطق المحمية دون ترخيص غرامة (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد في الأماكن المحظورة (5) آلاف ريال، وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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