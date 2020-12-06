"تصفية" و"الحمود" تطرحان 270 قطعة سكنية للبيع بمخطط الشهابية في الأحساء

تتوزع على شكل أراضٍ مستوية تم تخطيطها بعناية لتكون قريبة من الخدمات والمدارس

بإشراف لجنة المساهمات العقارية، انطلقت الحملة التسويقية الكبرى لبيع مخطط الشهابية في الأحساء بالمزاد العلني، بإدارة وتنفيذ المسوق الحصري للمخطط مؤسسة بندر الحمود العقارية؛ لما لها من خبرة وتميز في السوق العقاري بالمملكة، ويقام المزاد يومي 7 و8 جمادى الأولى الموافق 22 و23 ديسمبر بفندق (سموير) في الأحساء.

ويقع مخطط الشهابية بمحافظة الأحساء في موقع متميز على تقاطع طريق العقير مع طريق الملك عبدالله؛ حيث يتميز الموقع بمركزه الاستراتيجي وقربه من الأحياء السكنية.

ويحوي المخطط 270 قطعة سكنية تتوزع على شكل أراضٍ مستوية، تم تخطيطها بعناية لتكون قريبة من الخدمات والمدارس التي يسهل الوصول إليها ليكون موقعًا فريدًا وحيًّا وحيويًّا وواجهة تنموية وفرصة مميزة لكل من يبحث عن الاستثمار السكني الناجح.

من جانبه، قال بندر الحمود الرئيس التنفيذي للمؤسسة: إن مخطط الشهابية يتيح فرص (التملك)؛ وهذا ما يجعله فرصة واعدة للباحثين عن السكن والاستثمار السكني لما يتميز به المخطط من توسط الأحياء السكنية المأهولة.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة ضمن شركاء النجاح مع لجنة المساهمات العقارية (تصفية)، والتي تسعى دومًا لاسترجاع حقوق المساهمين بأفضل عائد وأقرب وقت. وتعتبر مؤسسة الحمود من المنشآت العقارية المتخصصة في التسويق العقاري وإقامة المزادات العقارية؛ حيث إن المؤسسة حظيت بأن تكون وكيل بيع معتمد من وزارة العدل ولديها خبرة واسعة في هذا المجال.

يُذكر أن تصفية لجنة المساهمات "تصفية" تبذل جهودًا كبيرة وناجحة في إعادة حقوق المساهمات العقارية بأفضل عائد وأسرع وقت، وتعمل على تصفية المساهمات العقارية القائمة وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) في 22/ 8/ 1426هـ وفق الطرق الشرعية والنظامية.