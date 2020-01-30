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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مكة والباحة وعسير وجازان

رياح مثيرة للأتربة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق.. وضباب بالشمالية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان)؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على منطقة الجوف وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مكة والباحة وعسير وجازان
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان)؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على منطقة الجوف وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
08:11 AM
اخر تعديل
30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
09:14 AM

"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مكة والباحة وعسير وجازان

رياح مثيرة للأتربة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق.. وضباب بالشمالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان)؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على منطقة الجوف وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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