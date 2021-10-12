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"الأرصاد" يُنبِّه الجوف والحدود الشمالية بهطول أمطار

تشمل القريات وطريف.. وتستمر حتى مساء الثلاثاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن جديدَيْن لمنطقة الجوف والحدود الشمالية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الجوف أنها تشهد أمطارًا خفيفة. وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا أمطارًا خفيفة، تشمل طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" يُنبِّه الجوف والحدود الشمالية بهطول أمطار
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن جديدَيْن لمنطقة الجوف والحدود الشمالية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الجوف أنها تشهد أمطارًا خفيفة. وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا أمطارًا خفيفة، تشمل طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
01:54 AM

"الأرصاد" يُنبِّه الجوف والحدود الشمالية بهطول أمطار

تشمل القريات وطريف.. وتستمر حتى مساء الثلاثاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن جديدَيْن لمنطقة الجوف والحدود الشمالية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الجوف أنها تشهد أمطارًا خفيفة. وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا أمطارًا خفيفة، تشمل طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

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