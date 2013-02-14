"شرطة عسير" تطيح بمواطن آوى 9 مخالفين لنظام أمن الحدود

اُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلوا لجهة الاختصاص

صَرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن قوة المهمات والواجبات الخاصة بالمنطقة، قبضت على مواطن لإيوائه (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، داخل إحدى الشقق السكنية بمحافظة محايل، وجرى إيقافهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفِّر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلَّة بالشَّرف والأمانة، حاثّاً الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.